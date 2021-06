Da Gomorra a Masterchef: chi l’avrebbe mai detto? Proprio lui…lo scatto apparso sui social vi lascerà senza parole.

Una “reunion” inaspettata, ma che ha fatto impazzire i fan su Instagram. Sapete con chi è andato a cena ieri sera Salvatore Esposito, il famoso Genny Savastano nelle serie tv Gomorra? Difficilmente indovinerete! Ebbene, si tratta di due amatissimi protagonisti dell’ultima edizione di Masterchef! Un trio inedito, che ha scatenato i commenti dei followers. Diamo un’occhiata.

Da Gomorra a Masterchef: chi l’avrebbe mai detto? Salvatore Esposito in compagnia di due amatissimi chef

“From Masterchef with love!”. È questa la didascalia che Salvatore Esposito allega alla sua ultima foto pubblicata su Instagram. Il motivo? L’attore napoletano si trova in compagnia di due amatissimi protagonisti dell’ultima edizione del famoso programma dedicato alla cucina. Si tratta di Francesco Aquila, il vincitore dell’edizione numero 10 di Masterchef, e di Monir Eddardary, arrivato in finale nella stessa edizione, terminata qualche mese fa.

Una combo, quella tra Gomorra e Masterchef, che ha fatto impazzire il web. Tantissimi i likes e i commenti che hanno invaso il post pubblicato dall’attore napoletano. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito)

“No vabbe, che trio strepitoso!”, scrivono tra i commenti, alla vista di questa strana ma super approvata comitiva. E, anche nelle rispettive stories, i tre amatissimi protagonisti hanno condiviso attimi di questa serata, trascorsa in allegria.

E proprio Salvatore Esposito ha confermato una notizia che era nell’aria da tempo, ma che non farà felici i fan di Gomorra: la quinta stagione, che è già stata registrata, sarà l’ultima in assoluto della seguitissima serie tv. Sui social, qualche settimana fa, l’attore ha detto addio al personaggio che gli ha dato la popolarità e a cui è ormai affezionato: “In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziate tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile. Ora vi toccherà aspettare un po’ per Gomorra 5 ma sappiate che come sempre, ne varrà la pena!!”