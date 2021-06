Incidente col motorino, brutto episodio per l’attrice: “Grazie a tutti i medici”, il racconto sui social.

Brutto incidente per Ilenia Lazzarin, uno dei volti storici più amati di Un posto al sole. Ieri, attraverso le sue stories di Instagram, l’attrice napoletana ha fatto sapere ai followers di essersi fatta molto male all’alluce. Per la fretta di andare a prendere il suo bambino, l’attrice ha tirato tutto il peso del suo motorino sul dito, cercando di parcheggiarlo. Un dolore terribile per l’attrice, che oggi ha deciso di recarsi all’ospedale per ulteriori accertamenti. Nelle sue stories, la Lazzarin ha aggiornato i followers sulle sue condizioni, ringraziando i medici dell’Ospedale del Mare.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Incidente col motorino, brutto episodio per l’attrice: come sta adesso Ilenia Lazzarin

Dopo il brutto incidente avvenuto ieri con il motorino, Ilenia Lazzarin si è recata in ospedale nelle scorse ore. Attraverso le sue storie di Instagram, l’attrice spiega qual è la diagnosi e cosa è successo al suo piede: “Non è fratturato, non c’è microfrattura, c’è soltanto un’edema gigante, un’emorragia interna.” Nulla di rotto, quindi, per Ilenia, che però spiega di non aver mai provato un dolore così intenso: “Un dolore indicibile, io ho fratturato il piatto tibiale, ho fratturato altre dita, ma la frattura non fa così male! Questa roba non fa male, fa malissimo!”.

Nelle sue stories, l’attrice coglie l’occasione per ringraziare tutti i medici dell’Ospedale del Mare, complimentandosi con la struttura: “Medici gentilissimi, disponibili, sono corsi e si sono prodigati. Tutto validissimo”, spiega l’attrice, che racconta di aver fatto ecografia e radiografia per sospetta frattura.

“Ho schiacciato nervi e vasi sanguigni, quindi pulsa e fa malissimo. Antidolorifici e antiinfiammatori per un paio di giorni, finche non va via per sempre”, conclude l’attrice, che ironizza sul fatto che il dolore del parto non sia nulla rispetto a quello che sta provando adesso. Non possiamo che mandare un grande abbraccio virtuale ad Ilenia e augurarle una velocissima guarigione!