Manca sempre meno alla grandissima finale de L’Isola dei Famosi, poco fa è stata svelata un’anticipazione davvero clamorosa.

Siete pronti all’attesissima ultima puntata de L’Isola dei Famosi? Lunedì 7 Giugno, come ben sappiamo, andrà in onda la finale dell’adventure reality. E, finalmente, scopriremo chi tra Valentina Persia, Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Beatrice Marchetti e Matteo Diamante sarà il trionfatore di questa quindicesima edizione. Voi avete già un’idea? Il pubblico social, a quanto pare, sembrerebbe proprio di si. In attesa, però, di sapere chi vincerà L’Isola dei Famosi, pochissime ore fa, è stata svelata un’anticipazione davvero clamorosa.

È proprio attraverso un post condiviso sulla pagina social ufficiale del programma che, pochissime ore fa, è stata svelata un’anticipazione clamorosa riguardante l’attesissima finale de L’Isola dei Famosi. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, noi non vediamo l’ora!

L’Isola dei Famosi, anticipazione clamorosa: cosa accadrà nella finale di Lunedì

Ancora pochissime ore e, finalmente, scopriremo il nome del vincitore de L’isola dei Famosi. A distanza di poco meno di due anni dalla sua totale assenza dal palinsesto Mediaset, l’adventure reality di Canale 5 è ritornato a farci compagnia. E, bisogna ammetterlo, è ritornato davvero alla grande. Ricco di colpi di scena, new entry e clamorose novità, questa quindicesima edizione è stata letteralmente imperdibile. E, a quanto pare, lo sarà anche l’ultima puntata.

Proprio qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, è stata svelata un’anticipazione davvero clamorosa. Sappiamo benissimo che, per la prima volta in assoluto, la finale de L’Isola dei Famosi sarà in diretta dall’Honduras. A causa dell’emergenza Covid e della quarantena preventiva, i sei finalisti non hanno potuto fare ritorno in Italia per l’ultima puntata. Piuttosto, sono rimasti in Honduras. Ebbene, ma cosa accadrà? O, per meglio dire, come sarà lo “studio” dove verrà nominato il vincitore? Guardate un po’ qui:

Completamente immerso nel mare e rigorosamente di legno, il palco per la finale de L’Isola dei Famosi è davvero incredibile. Vi piace? Noi non vediamo l’ora di assistere a questa puntata imperdibile. Voi?