Isola dei Famosi, magnifico annuncio: in studio per la finale arriverà proprio lei; le anticipazioni dell’ultima puntata.

Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo alla fine di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Un’edizione in cui non sono mancate emozioni e colpi di scena: la sfida tra i naufraghi è stata super accesa dall’inizio alla fine. E lunedì 7 giugno 2021 scopriremo, in diretta, chi sarà il vincitore assoluto del reality show: uno tra Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Valentina Persia, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti e Awed salirà sul gradino più alto del podio. Una finale diversa dalle altre: per via del Covid, i naufraghi ancora in gara resteranno in Honduras e la proclamazione del vincitore avverrà in collegamento. I concorrenti, infatti, tornati in Italia devono affrontare una lunga quarantena e non sarebbero quindi potuti arrivare in studio. Dove, però, per il gran finale arriveranno tantissimi ospiti.. tra cui una delle ex naufraghe più amate dal pubblico. Scopriamo di più!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, magnifico annuncio: chi ci sarà in studio per la puntata finale

Pronti per il gran finale de L’Isola dei Famosi? Tra qualche giorno scopriremo chi vincerà questa edizione. E, a quanto pare, non è affatto semplice fare pronostici: i concorrenti rimasti in gara sono tutti super amati dal pubblico. Bisognerà attendere l’ultima puntata di lunedì per scoprire chi la spunterà. E, proprio lunedì, in studio arriverà una delle ex concorrenti più amate di questa edizione del reality. Si tratta di Fariba Tehrani, che ha lasciato il gioco a pochi giorni dalla semifinale. Un’esperienza intensa quella della mamma di Giulia Salemi, super amata e sostenuta anche dai fan della nota influencer. Che, lunedì sera, attenderanno con ansia l’ingresso di Fariba in studio. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex naufraga attraverso il suo canale social:

Eh si, si preannuncia una puntata davvero imperdibile! L’appuntamento è per lunedì sera, a partire dalle 21 e 30 circa, su Canale 5. Chi sarà il vincitore?