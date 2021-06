Un incontro avvenuto nel 2003, un retroscena spuntato fuori solo dopo anni che riguarda un celeberrimo conduttore tv italiano.

In occasione del Riano Festival nelle Cave 2012, Pippo Baudo ha rivelato in un’intervista un retroscena davvero clamoroso. Si tratta di un episodio accaduto nel 2003 e che il celebre presentatore aveva già raccontato nel 2005 al settimanale Gente anche se ora la sua versione appare un po’ differente. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche—->>>Pippo Baudo, sapete quanto gli è costato il divorzio da Katia Ricciarelli? Incredibile!

Protagonista femminile dell’aneddoto è la star hollywoodiana Sharon Stone, ospite nel 2003 del Festival di Sanremo: “Sharon Stone? Un giorno vado a trovarla nel suo albergo, entro nella stanza e lei era distesa sul letto solo con gli slip. Lei mi disse: ‘Look me’. Io la guardo meravigliato. Mi dice di togliermi gli occhiali, me li pulisce e mi ridice: ‘Look me again’. Ed io la guardo ma non faccio nulla. Poi parliamo solo del programma del giorno dopo”. All’epoca Baudo era ancora sposato con Katia Ricciarelli.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Pippo Baudo e il clamoroso retroscena con Sharon Stone: non tutti lo sapevano

Anche nel 2005, il conduttore raccontò in modo simile l’episodio, attribuendo all’attrice l’iniziativa: “Mi venne incontro, sorridente e sicura. Mi si piazzò davanti. Restai impalato come un allocco”.

Leggi anche—->>Qual è il vero nome di Pippo Baudo? Quanti figli ha e dove vive oggi?

A differenza della seconda intervista, circa il dettaglio degli occhiali all’epoca Baudo affermò di aver capito tutto: “Mi tolse gli occhiali, continuando a guardarmi in maniera ironica e seducente, cominciò a pulirmeli. Era il suo modo di dirmi ‘sei simpatico, hai superato l’esame”. Poi si disse “pronto a tutto” ma che qualcuno entrò nella stanza. “Lei mi restituì gli occhiali e, con naturalezza, si allontanò. Andò così, sono un gentiluomo, dico sempre la verità”, disse.

Indipendentemente da quale sia la verità, questo retroscena ha davvero dell’incredibile, chi l’avrebbe mai detto!