Love Island, chi è Denis: età, Instagram e quel lavoro che ha lasciato per amore; conosciamo meglio il concorrente.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio di Love Island, il reality game condotto da Giulia De Lellis. Un programma super atteso, che partirà lunedì 7 giugno e andrà in onda con un appuntamento quotidiano su Discovery+. Un dating game durante il quale il pubblico avrà un ruolo davvero importante: attraverso l’app, potrà decidere il destino il destino delle coppie in gioco. In realtà, il programma inizia con un gruppo di single che per quattro settimane vivranno in una meravigliosa villa a Gran Canaria. L’obiettivo di ognuno di loro sarà trovare l’anima gemella e convincere il pubblico: la coppia più votata, infatti, vincerà ben 20 mila euro in gettoni d’oro. Ma sarà vero amore o pura strategia? Questo si scoprirà solo alla fine! In attesa di scoprire se nasceranno dei veri amori, conosciamo meglio uno dei “lovers” che sbarcheranno sull’isola: si chiama Denis! Ecco cosa sappiamo di lui.

Love Island, chi è Denis: tutto sul modello, tra i protagonisti del reality condotto da Giulia De Lellis

Denis Bergamin è uno dei protagonisti di Love Island, il nuovo programma prodotto da Fremantle per Discovery Italia. A condurre ci sarà Giulia De Lellis, una delle influencer più famose nel nostro Paese: a lei il compito di commentare le vicende dei protagonisti sull’isola dell’amore. Ma nasceranno veri amori o semplici “flirt estivi”? Staremo a vedere! Quel che è certo è che sarà il pubblico a decidere la coppia preferita e, nel corso del programma, potrà anche cambiare le carte in tavola, attraverso il recoupling, e modificare i componenti delle coppie.

Tra i ragazzi che si metteranno in gioco nel programma, appunto, c’è anche Denis, un modello di Padova, di 25 anni. Prima di iniziare la carriera da modello, Denis era un giocatore di basket. Ha deciso, però, di lasciare la sua carriera sportiva per amore: una storia d’amore che però non ha avuto buon fine, a quanto pare per volere della sua ex fidanzata. Per questo motivo, oggi, il 25 enne è un single, che si definisce “un farfallone”… Cambierà idea e riuscirà a costruire una relazione stabile a Love Island?

Intanto, diamo un’occhiata al suo profilo ufficiale di Instagram. Il suo cognome è Bergamin e il suo numero di followers è già piuttosto alto: più di 20 mila! Un numero destinato a crescere nel corso del programma che sta per iniziare. Ecco alcuni scatti postati dal modello:

Sul suo profilo sono racchiuse le sue più grandi passioni: moda, basket, palestra e viaggiare.

Insomma, un personaggio tutto da scoprire, così come gli altri protagonisti di Love Island! Mancano solo pochi giorni al debutto! Noi non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova avventura, e voi?