Sarà una delle protagoniste di Love Island Italia, al via da lunedì 7 giugno su Discovery plus: conosciamo meglio Monica!

Inizierà lunedì 7 giugno l’edizione italiana del dating-reality Love Island: la diretta streaming sarà trasmessa su Discovery Plus mentre dal lunedì al sabato il programma andrà in onda su Real Time dalle 20:20 alle 21:20. Come tutti ormai sanno, al timone troveremo l’amatissima Giulia De Lellis, al suo debutto come conduttrice. Si tratta di una novità assoluta: il potere decisionale sarà infatti nelle mani del pubblico che lo eserciterà mediante l’app.

Ma qual è il meccanismo? In pratica, vedremo 10 single chiusi in una villa a Gran Canaria: tra loro potrebbero nascere degli amori reali o fittizi e l’obiettivo di ciascuno sarà quello di restare in gioco fino alla finale e di vincere il premio di 20mila euro in gettoni d’oro. I telespettatori potranno decidere anche se far entrare nuovi concorrenti oppure no. Del cast di questa prima edizione di Love Island Italia farà parte anche Monica, una brillante ragazza romana: scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Monica, chi è la concorrente di Love Island: indovinate il suo titolo di studio

24 anni, di Roma, Monica è molto matura per la sua giovane età. Ciò potrebbe derivare anche dal fatto che suo padre è venuto a mancare piuttosto presto. Da allora infatti Monica ha assunto la gestione della società di famiglia che si occupa di immobili industriali.

Diventata adulta abbastanza precocemente, Monica è abbastanza diversa dalle sue coetanee: non usa i social e al momento non ha Instagram. Inoltre, nonostante la giovane età Monica ha già conseguito una laurea in economia. Uscita da una storia molto lunga, ammette che forse non si trattava di amore ma di voler fare “la cosa giusta”.

Evidentemente da Love Island Italia si aspetta di provare invece forti emozioni e magari, chissà, trovare un amore che le faccia battere il cuore come mai prima d’ora.