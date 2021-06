Mediaset, l’addio al programma è realmente vicino: “Il 12 Giugno sarà l’ultima puntata”, cosa sta accadendo in queste ultime ore.

La notizia era nell’aria da diversi giorni. Adesso, però, è arrivata proprio la conferma. Dopo ben quattro lunghi ed intensi anni e 903 puntate, segnando un record davvero imbattibile, l’addio al programma Mediaset è sempre più vicino. Ad annunciarlo, ovviamente, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Attraverso una serie di Instagram Stories, infatti, la giovanissima si è raccontata al suo pubblico. A partire da argomenti riguardanti la palestra, nutrizione ed allenamento fino a quelli riguardanti la sua sfera sentimentale e lavorativa, la bella ballerina ha ampiamente dedicato del tempo al suo pubblico.

Era stato già detto nel corso della recentissima puntata di Verissimo, adesso manca davvero pochissimo! Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva diranno “addio” a Striscia la Notizia. Avete letto proprio bene, si! Scopriamo insieme, però, tutto quello che occorre sapere!

L’addio al programma di Mediaset è vicinissimo: “Mancherà tanto anche a me”

Tra esattamente sette giorni, Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva diranno “addio” al carissimo programma di Mediaset. Dopo quattro lunghi anni e ben 903 puntate, la coppia di veline dovrà salutare il caro pubblico di Striscia la Notizia. È proprio in merito a questo argomento che, attraverso una serie di Instagram Stories, la ballerina napoletana non ha potuto fare a meno di raccontare le sue attuali sensazioni.

Appurato che, come sottolineato anche dalla diretta interessata, Shaila e Mikaela ci faranno compagnia tutta l’estate con Paperissima Sprint, da Settembre prossimo non potremmo più ammirarle nel ruolo di veline. Come starà, però, l’ex ballerina di Amici? Senza alcun dubbio, dispiaciuta! Anche perché dire “addio” ad un programma dopo ben quattro anni, non deve essere assolutamente facile!

“Il 12 Giugno sarà la nostro ultima puntata”, ha iniziato a dire Shaila Gatta su Instagram. Rispondendo, quindi, a chi la chiesto se è stata riconfermata come velina.

“Mancherete tanto anche a me”, ha continuato a dire. Auguriamo a Shaila, così come a Mikaela, la realizzazione di tutti i loro desideri. Una cosa è certa: dopo Striscia, il loro futuro è tutto in ascesa.