Pochissime ore fa, si è diffusa la notizia del ricovero di Michele Merlo: cos’è successo dopo? Tanti i messaggi di affetto giunti per lui.

Risale proprio a questa mattina, la drammatica notizia del ricovero di Michele Merlo. Nelle scorse ore, a corredo dell’ultimo post che l’ex cantante di Amici ha condiviso sul suo canale Instagram, sono iniziati a comparire diversi messaggio che lasciavano chiaramente trasparire che, purtroppo, non tutto stava andando per il meglio. A distanza di pochissime ore, la conferma: il giovanissimo e talentuoso cantante è stato ricoverato per emorragia celebrale causata, da quanto detto dai genitori, da una leucemia fulminante.

Una notizia davvero drammatica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti letteralmente senza parole. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche ora dalla sua diffusione, il giovane Michele è stato avvolto dall’affetto dei suoi sostenitori. A partire da Rudy Zerbi fino ad Ermal Meta, sono davvero tantissime le persone che non hanno perso occasione per dimostrare al cantante il loro sostegno. Vediamoli da vicino.

Michele Merlo ricoverato: cos’è successo dopo la notizia

Appena appresa la notizia del suo ricovero, quindi, Michele Merlo è stato letteralmente avvolto dal caldo affetto dei suoi sostenitori, amici e conoscenti. L’ultimo suo post Instagram, quello che mostra un tramonto da brividi, infatti, è stato letteralmente bombardato di commenti.

Ma non solo. Sono altrettanto numerose le persone appartenenti al mondo della musica che hanno voluto fare il loro in bocca al lupo al giovanissimo Michele. Il primo tra tutti, ovviamente, è stato Riki, suo compagno di viaggio ad Amici e vincitore della categoria canto di quell’anno.

Dal “mondo” Amici, infine, arriva anche il messaggio di Rudy Zerbi, suo insegnante di canto all’epoca della sua partecipazione al programma. Ed, infine, anche dello stesso talent. Poche ore fa, infatti, è stato condiviso proprio un post per lui.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la notizia del ricovero di Michele ha scosso tutti. A tutti i messaggi di sostegno giunti per il giovane, ovviamente, si aggiungono anche i nostri. Forza!