Rosa Di Grazia di Amici, l’annuncio è appena arrivato sui social: notizia inaspettata, si è scatenato un vero e proprio “caos”.

È terminata da esattamente tre settimane la ventesima edizione di Amici, eppure i riflettori sono ancora puntati sui suoi protagonisti. In particolare, su Rosa Di Grazia. In attesa di poter sapere se la sua storia d’amore con Deddy procede oppure no, la giovanissima ballerina continua a catturare l’attenzione su di sé. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un annuncio del tutto inaspettato, ha scatenato un vero e proprio “caos” social.

Rosa Di Grazia è finalmente ritornata! A distanza di qualche settimana dalla sua “scomparsa” su Instagram, la bellissima ballerina campana è ritornata nuovamente sui social con un profilo del tutto nuovo ed inedito. Una notizia, diciamoci la verità, del tutto inaspettata, ma fantastica. E che, come dicevamo, ha scatenato un “putiferio”. Scopriamo il motivo.

Rosa di Amici, l’annuncio inaspettato: “putiferio” social, cos’è successo

Non ce l’aspettavamo affatto, questo c’è da dirlo. Eppure, Rosa Di Grazia di Amici è finalmente ritornata su Instagram. Adesso è proprio ufficiale! Dopo aver avvertito i suoi sostenitori su Twitter, la ballerina campana ha creato un nuovo profilo social. “I’m back”, ha scritto la Di Grazia in questa sua ultima Instagram Stories. Spiegando, inoltre, di essere ritornata. E di averlo fatto più forte di prima. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che adesso è ritornata. Ed è pronta a condividere ogni cosa con il suo pubblico.

L’annuncio è davvero fantastico, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, diciamoci la verità, l’affetto che Rosa Di Grazia ha ricevuto dopo Amici è stato davvero immenso. È proprio per questo motivo che, qualche istante dopo il suo ritorno, si è creato un vero e proprio “caos” sui social. Nulla di grave, sia chiaro! Fatto sta che non soltanto il suo primo post ha ricevuto tantissimi commenti ed interazioni, ma tanta altra gente ha condiviso sui loro rispettivi canali social la notizia del ritorno di Rosa su Instagram. A partire da Lorella Cuccarini. Fino ad alcuni suoi compagni di viaggio.

Cosa aspettate, quindi? Correte a seguirla, no?