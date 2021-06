Il signore degli anelli, come dimenticare il mitico Gandalf, lo ricordate, vero? Sapete com’è oggi l’attore?

E’ stata sicuramente una delle avventure più appassionanti e avvincenti, la storia portata in scena dalla serie Il Signore degli anelli è basata sull’omonimo romanzo di Tolkien; la saga è divisa in La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re. La sua uscita è stata in ordine nel 2001, 2002 e 2003. Si tratta di una trilogia colossal fantasy in cui la trama è ambientata nel mondo immaginario della Terra di mezzo, e segue le avventure degli Hobbit Frodo Baggins e Samvise Gamgee, che viaggiano per portare a termine una difficile missione, distruggere l’Anello.

Ma ovviamente, in questo spettacolare e misterioso viaggio entrano a far parte altri numerosi personaggi, che aiutano i due hobbit per sfuggire a minacce e pericoli. E come dimenticare il potente stregone, Gandalf, interpretato dall’attore, amatissimo, Ian Mckellen. Di lui ricorderemo certamente la lunga barba, ma adesso, vogliamo mostrarvi com’è diventato l’attore, a distanza di tantissimi anni.

E’ stato Gandalf nella serie Il signore degli anelli: com’è oggi Ian Mckellen

Sicuramente, Il signore degli anelli è una delle serie che più ci ha conquistati, ci ha immerso in un mondo magico, fatto di oscurità e bene, di amore e di amicizie, di forti scontri e di forti abbracci. Si tratta di una trilogia colossal fantasy, e la storia è ambientata nella Terra di mezzo, e segue le avventure degli Hobbit Frodo, il portatore dell’anello e di Samvise.

Ma affinchè la missione sia portata a termine, non è mancato l’aiuto di diversi altri personaggi. Uno dei principiali è stato sicuramente quello di Gandalf, inizialmente nominato Il Grigio, e soltanto in seguito Il Bianco. L’attore che ha interpretato il misterioso e potente stregone è Ian Mckellen. Oggi, vi mostriamo, com’è diventato, a distanza di anni, esattamente 19, dalla prima uscita. Osservate voi in basso, ovviamente, l’attore si mostra con non più la lunga barba, che l’ha contraddistinto nella serie. Il viso non sembra cambiato, nonostante gli anni trascorsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ian McKellen (@ianmckellen)



Classe 1939, è un attore britannico, noto particolarmente al grande pubblico per essere stato, appunto, Gandalf, ne Il signore degli anelli e ne Lo Hobbit, ma la sua carriera è immensa, e il successi sono numerosi. Che dire, Ian Murray Mckellen è un vero artista!