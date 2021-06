Un ex cavaliere di Uomini e Donne avanza delle accuse choc: “Tutte false”, di seguito vi riportiamo le sue parole

Uomini e donne è un dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione va in onda dal 16 settembre 1996 su Canale 5. Inizialmente è nata come un talk show e come la versione adulta di Amici. Oggi ha assunto un format totalmente diverso, trasformandosi in un programma per incontri e soprattutto divenendo una delle punte di diamante della rete del Biscione.

Nel corso degli anni, oltre al trono classico con i tronisti e le troniste, è stato aggiunto anche il trono over con le dame e i cavalieri. Per un anno c’è stata anche una breve parentesi per il trono gay. Da quest’anno, invece, il trono classico e il trono over si sono uniti.

Uomini e Donne, accuse choc: “Tutte false lì dentro”

Uno degli ex cavalieri del programma di Maria De Filippi ha avanzato accuse choc sulle dame della trasmissione. L’uomo, intervistato da Più Donna, non ha risparmiato veramente nessuna. Lui, Nicola Mazzitelli, che nel programma ha conosciuto soprattutto Carlotta, Valentina e Roberta, dichiara: “Valentina ha creato un po’ di casini. Io più volte l’ho rifiutata, ma lei continuava. Ci sono le registrazioni che lo dimostrano” – poi svela un retroscena – “Quando andavo a cena con Roberta, mi scriveva: ‘vieni in hotel e sali in camera’ “.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Mazzitelli (@mazzi8124)

Su Roberta Di Padua, invece, ha dichiarato: “Roberta è furba e sa le dinamiche del programma. È stata lei ad invitarmi ad uscire per creare dinamiche. Mi ha detto anche di uscire con altre persone per creare audience“. Nicola poi conclude dicendo: “Lì dentro sono tutte false“. Probabilmente l’unica che si salva per l’ex cavaliere è Ida: “È il simbolo di una donna che combatte. Quando penso ai miei valori e ai miei principi capisco che mi piace Ida“.