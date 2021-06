È stato il vincitore del GF nel 2006, ma com’è cambiato oggi dopo ben 15 anni? Dopo anni, lo ritroviamo proprio così: da non credere!

Il Grande Fratello, lo sappiamo benissimo, è stato il primissimo reality ad “entrare” in Italia. Erano esattamente gli anni 2000 quando, con Daria Bignardi al timone, l’esperimento sociale entrava nelle case di tutti gli italiani. Dimostrandosi, in un vero e proprio batter baleno, un successo davvero impressionante. Da quel momento, ne è passato di tempo. La famosissima porta rossa di Cinecittà si è aperta al suo pubblico per ben sedici edizioni. Ed ha accolto diversissimi concorrenti. Tra questi, ovviamente, sono stati eletti anche i suoi vincitori.

Ricordate, però, chi è stato il vincitore del GF 2006? L’ultima edizione, quella condotta da Barbara D’Urso, è stata vinta dalla bellissima e giovanissima Martina Nasoni, ricordate? Ebbene: facciamo un piccolo passo indietro. Ed andiamo esattamente a 15 anni fa. Ricordate chi vinse la sesta edizione del GF? Eccolo com’è oggi!

È stato il vincitore del GF 6, lo ricordate? Com’è oggi dopo 15 anni

Iniziata esattamente il 19 Gennaio del 2006 e terminato il 27 Aprile dello stesso anno, il Grande Fratello del 2006 si è dimostrata un’edizione più che vincente. Capitanata da Alessia Marcuzzi, il sesto anno consecutivo del famoso reality di Canale 5 è stato più che imperdibile. Ricordate chi fu il suo vincitore? Avete ragione, impossibile dimenticarlo! Stiamo parlando proprio di Augusto De Megni! All’epoca venticinquenne, il giovanissimo perugino è entrato a far parte della casa di Cinecittà sin dalla prima puntata. Ed immediatamente ha conquistato le simpatie dei telespettatori. Tanto da arrivare ad “accaparrarsi” il montepremi finali di circa 100 mila euro.

Tutti ricordiamo la vittoria di Augusto De Megni al Grande Fratello 2006, ma com’è cambiato oggi? Sono passati esattamente 15 anni da questo momento, ma come diventato? E, soprattutto, cosa fa oggi? Non abbiamo molte notizie su quanto faccia oggi. Anche se, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo la sua vittoria al GF, Augusto abbia preso parte a diverse trasmissione calcistiche nelle vesti di commentatore.

Com’è cambiato, invece, oggi? Da alcuni suoi scatti social, si percepisce chiaramente che, nonostante gli anni, Augusto non è affatto cambiato!

Sempre simpaticissimo, vero?