Anna Tatangelo risponde ad una particolare ‘questione’ sui social, dopo aver attivato il box delle domande: cosa ha confessato.

Soltanto domenica scorsa, Anna Tatangelo è stata ospite della trasmissione Domenica In, dove, ai microfoni di Mara Venier, ha raccontato dell’uscita del sui nuovo album AnnaZero, e non sono mancati dettagli riguardanti la sua vita professionale. Un’intervista bellissima, come bellissima è la stessa cantante che, con la sua immensa voce, ci avvolge ogni volta.

Sappiamo, l’artista è molto attiva sui social, e spesso condivide attimi della sua quotidianità, e rende noti scatti da togliere il fiato. Nelle ultime ore, la donna, ha attivato il box delle domande, per avere un momento da trascorrere insieme ai suoi migliaia di follower. Ma qui, è giunta una domanda di un utente molto particolare: “Perdoneresti un tradimento del tuo partner?”, e la risposta di Anna non si è fatta attendere.

“Perdoneresti un tradimento?”: la risposta di Anna Tatangelo è da applausi

Anna Tatangelo, come vi abbiamo raccontato poco prima, è molto attiva sui social, condivide con i suoi follower immagini bellissime, mostrando un’avvenenza particolare, ma anche scatti che riguardano i suoi progetti lavorativi. E proprio di progetti, domenica scorsa, ai microfoni di Mara Venier, ha raccontato un po’ della sua vita privata, e ha ovviamente parlato del suo nuovo album AnnaZero.

Un’intervista molto bella, bisogna ammetterlo, e sicuramente seguitissima, come seguitissima è la cantante sui social, dove riscontra ben oltre il milione di follower. E proprio sul suo profilo instagram, ha attivato il box delle domande, e ad una questione particolare: “Perdoneresti un tradimento del tuo partner?”, Anna ha dato una risposta da applausi.

“No assolutamente, rispetto e voglio essere rispettata”, questo il commento dell’artista, in risposta alla domanda di un suo follower. Ebbene, come da lei stessa affermato, non potrebbe mai perdonare un tradimento del proprio partener, dato che, in una relazione vuole e cerca rispetto, un rispetto che deve essere ovviamente reciproco. Ovviamente, le domande sono state tantissime, dato che, i suoi follower, si mostrano sempre molto curiosi e attenti ad ogni minimo dettaglio che riguardi la bravissima artista.