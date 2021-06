Oggi è un’attrice premio Oscar dal talento strepitoso, ma ricordate com’era Anne Hathaway nel suo primissimo film? Non tutti la riconoscono!

Oggi è un’attrice dal talento strepitoso, una vera stella di Hollywood che ha dimostrato di possedere tutte le qualità degne di un’interprete di immenso successo. Ricordate com’era Anne Hathaway nel suo primissimo film? La bellissima attrice, originaria di New York, è stata consacrata alla fama e all’affetto del pubblico proprio grazie a questa indimenticabile pellicola. Anne Hathaway ha preso parte a un numero incalcolabile di produzioni cinematografiche di straordinario successo, da “I segreti di Brokeback Mountain” a “Les Miserables”. Si è calata anche nel ruolo di doppiatrice e ha dimostrato di possedere, inoltre, una splendida voce. Ricordate quale film l’ha resa famosissima? Non tutti la riconoscono…

Leggi anche: Bradley Cooper, sapete in cosa è laureato l’affascinante attore? Sorprendente retroscena

Anne Hathaway, la ricordate nel suo primissimo film?

Ebbene, forse il titolo vi potrà dare una mano. La splendida Anne Hathaway ha esordito sul grande schermo nelle vesti di una principessa. Avete capito bene: è stata la protagonista del magnifico “Pretty Princess” al fianco dell’iconica Julie Andrews.

La storia ruotava intorno ad una comunissima adolescente con i tipici problemi legati all’età, che scopre di essere l’erede al trono di un fittizio principato chiamato “Genovia”. Non avendo mai conosciuto il padre, Mia, così si chiama la protagonista, non aveva alcuna idea di possedere sangue reale né di essere destinata a regnare. Inizierà così a imparare, dalla nonna, la Regina Clarice, tutto il necessario per affrontare il suo nuovo ruolo, sebbene Mia non sia così convinta di volerlo. Ricordate com’era la dolcissima Anne Hathaway ai tempi di Pretty Princess? Ecco uno scatto, la riconoscete?

C’è un simpaticissimo aneddoto legato al casting della bella attrice. Pare che Anne Hathaway sia caduta dalla sedia durante il provino, convincendo il regista di essere perfetta per il ruolo della timida e impacciata Mia! Un retroscena davvero divertente! E voi, riconoscete la bellissima Anne Hathaway nella dolce Mia?