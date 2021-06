Belen Rodriguez ha mostrato a tutti, sui social, il suo pancione: guardate come ha risposto l’argentina ad alcuni followers!

“33 settimane di te”: Belen Rodriguez, in dolce attesa, ha mostrato nelle ultime ore un bellissimo scatto con il pancione. L’argentina è una delle showgirl più amate e seguite d’Italia: Belen è in attesa di Luna Marie che dovrebbe nascere tra circa un mese. Antonino Spinalbese, il compagno della showgirl, diventerà papà per la prima volta; per la Rodriguez, tutti ricorderanno, si tratta del secondo figlio. Luna Marie è la sorellina di Santiago, nato da mamma Belen e papà Stefano De Martino.

L’argentina nel suo ultimo post su Instagram ha mostrato a tutti il suo pancione: con le curve della maternità è davvero incantevole. Un commento particolare al post ha però attirato l’attenzione di tutti: c’è stato un ‘simpatico’ botta e risposta con un utente, ecco di che si tratta.

Belen Rodriguez mostra il pancione, la ‘prendono di mira’: “No, adesso non vale più”

Belen Rodriguez nelle ultime ore ha mostrato ai suoi follower il suo pancione. La showgirl argentina è in dolce attesa e manca poco alla nascita della sua femminuccia. Luna Marie nascerà tra circa un mese: Belen si trova alla 33esima settimana di gravidanza.

Questo il post pubblicato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Tutti hanno fatto caso che sotto al post qualche utente ha, come spesso accade, commentato in maniera sarcastica. “Io quando non vado in bagno” ha scritto un follower di Belen. E’ proprio quest’ultima che ha lasciato di stucco tutti: non ha potuto fare a meno di replicare. “Ehhhh no adesso non vale più questa battuta! Ho un cocomero al posto della pancia” ha risposto la Rodriguez.