Benedetta Rossi, l’annuncio è del tutto inaspettato: l’ha svelato soltanto adesso, cosa accadrà nei prossimi mesi? Le sue parole.

Il momento che tanto aspettavamo con ansia è, finalmente, arrivato. Proprio ieri, Sabato 5 Giugno, è iniziata la nuova stagione di “Fatto in casa per voi”. Avete letto proprio bene, si! Dopo mesi di duro ed estenuante lavoro, Benedetta Rossi è ritornata sul piccolo schermo con una nuova ed imperdibile stagione del suo programma culinario, ma soprattutto con delle ricette studiate apposta per voi. Badate bene, però, sembrerebbe che la quinta edizione dello show di “Food Netwrok” non sia l’unica sorpresa che la simpaticissima Rossi ha riservato per il suo caro pubblico nel 2021.

Un annuncio del tutto inaspettato, quello di Benedetta Rossi nel corso della sua intervista a “Fq Magazine”. E che, soprattutto, ci fa chiaramente capire che i mesi che verranno saranno dei mesi davvero indimenticabili. Perché? Scopriamo esattamente le sue parole.

Benedetta Rossi, annuncio inaspettato: clamorosa novità in arrivo, i dettagli

Nel corso della sua intervista a “Fq Magazine”, quindi, Benedetta Rossi si è ampiamente raccontata e svelata. E così, oltre a rivelare di essersi letteralmente spaventata quando ha iniziato a cavalcare l’onda del successo, non ha affatto potuto fare a meno di svelare qualche piccola “chicca” sulla nuova stagione del suo programma in onda su “Food Network”. Non soltanto, come rivelato dalla diretta interessata, ci saranno più scene all’aperto e momenti dedicati a suo marito Marco e a loro cane Cloud, ma ci saranno diverse e nuove ricette. “Con l’autrice stiliamo un «mappone» dei temi di puntata. In base a quelli affino nuove ricette”, ha detto Benedetta Rossi.

Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Soltanto ora, come dicevamo precedentemente, Benedetta Rossi ha rivelato di aver lavorato anche ad un nuovo progetto insieme a suo marito. E che questo, a quanto pare, dovrà uscire nei prossimi mesi. “Con Marco ci siamo inventanti anche un nuovo progetto che lanceremo dopo l’estate e coinvolgerà i giovanissimi”, ha detto in merito la simpaticissima food blogger. Di che cosa parla esattamente? Al momento, non lo sappiamo! Fatto sta che, da quanto si apprende dalle sue parole, si tratta di un progetto che coinvolge ragazzi e ragazze “che hanno le scintille negli occhi”.

Un annuncio inaspettato, c’è da ammetterlo. Ma che, senza alcun dubbio, riempie il cuore di gioia a tutti i suoi ammiratori.