Avete mai visto il fratello di Damiano dei Maneskin? La somiglianza è davvero incredibile, resterete di stucco! Ecco uno scatto.

E’ diventato il latin lover italiano, il sogno di tante ragazzine. Damiano David è il frontman e cantante del gruppo rock Maneskin: lo abbiamo conosciuto ad X Factor insieme ai suoi amici e colleghi, Victoria, Thomas ed Ethan. Il gruppo nel famosissimo talent è arrivato secondo ma la canzone Chosen ed il loro enorme talento gli hanno permesso di scalare classifiche e diventare oggi, famosi in tutto il mondo. Sono stati i Maneskin i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021: i giovani romani hanno riportato il premio in Italia dopo 30 anni! Damiano, classe ’99, ha uno spirito ribelle, un look fashion che ha conquistato milioni di donne: sapete che ha un fratello? Resterete di stucco nel vederli vicini: la somiglianza tra i fratelli David è davvero impressionante.

Damiano dei Maneskin, avete mai visto suo fratello? La somiglianza è sconvolgente

Damiano David è il frontman della band Maneskin: romano, classe ’99, ha lasciato il liceo nel 2014 per dedicarsi alla musica. Ha cominciato a cantare da giovanissimo: la voce di Damiano ha conquistato tutti, così come la sua presenza scenica da vera rockstar.

Ma sapete che il frontman dei Maneskin ha un fratello? La clamorosa somiglianza ha lasciato di stucco anche noi! Il fratello maggiore di Damiano si chiama Jacopo ed è nato nel 1996. Sul suo conto abbiamo poche informazioni: sappiamo che è molto tifoso della Roma, come si può notare dalle foto sul suo canale Instagram. Studia scienze agrarie e ambientali presso Università degli Studi della Tuscia ed è fidanzato con una bellissima ragazza di nome Alice.

Ecco una fotografia dei fratelli David insieme a Francesco Totti: