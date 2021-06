È morto Angelo Piovano: “È mancato stanotte”, addio al recordman

È morto il simpaticissimo e famosissimo Angelo Piovano: aveva 85 anni, addio al recordman italiano, l’annuncio del nipote.

Una vera e propria spiacevolissima notizia: è morto Angelo Piovano. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando esattamente del simpaticissimo ed amatissimo recordman italiano. Di quale record parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: di tatuaggi. Avete letto proprio bene, si! Il simpaticissimo ottantacinquenne era stato premiato dal famoso programma “Guinnes World Record” per il maggior numero di tatuaggi presenti sul suo corpo. Insomma, un record davvero fenomenale, c’è da ammetterlo.

A dare il triste annuncio della sua dipartita è stato proprio il nipote di Angelo Piovano su Facebook. “Adesso l’universo sarà ancora più colorato”, ha scritto Marco Bruno sul suo canale Facebook. Una notizia davvero spiacevole, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti i suoi ammiratori completamente senza parole. Sui social, appena appresa la drammatica notizia, numerosi sono stati i messaggi per Angelo Piovano.

Angelo Piovano è morto, addio al simpaticissimo recordman: aveva 85 anni

È ricordato da tutto il pubblico italiano per la sua partecipazione al famoso programma “Guinnes World Record” e la sua conseguente “vittoria”, Angelo Piovano. Entrato a far parte dei recordman per i suoi numerosi tatuaggi, in un vero e proprio batter baleno l’uomo era entrato nel cuore di tutti gli italiani. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte, all’età di 85 anni, ha lasciato di stucco tutti i suoi ammiratori.

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il primo tatuaggio in assoluto di Angelo Piovano sia stato fatto esattamente trent’anni fa. Quando, in seguito alla perdita della sua cagnolina, l’uomo decise di omaggiarla. Da quel momento, però, non si è mai più fermato.

Un personaggio amatissimo, questo c’è da ammetterlo. Ed è per questo che la notizia della sua morte ha dispiaciuto tutti. Sui social, infatti, sono davvero tantissimi i messaggi giunti per concedergli un ultimo saluto.

A tutti i messaggi di cordoglio e dolore giunti dopo la notizia della sua morte, si aggiungono anche i nostri!