Enrico Papi lascia il testimone ad un celebre volto televisivo: il conduttore ha detto ‘Addio’ a Guess My Age Indovina l’età. Ecco chi prenderà il suo posto.

Il celebre conduttore dice ‘addio’ al programma che conduce su Tv 8, Guess My Age. Il game show permette a concorrenti di provare a vincere una somma di denaro provando ad indovinare l’età di sconosciuti, al primo sguardo! Secondo quanto riporta il blog di Davide Maggio, il noto show in onda su Tv 8 cambia testimone. Enrico Papi dice così addio al programma che conduce dal lontano 2017: secondo quanto si legge, il presentatore comincerà una nuova avventura in Mediaset, al timone di Scherzi a Parte. Lascia il timone ad un celebre volto televisivo. Chi? Vi sveliamo l’indiscrezione!

Enrico Papi, tutti un po’ addolorati dall’indiscrezione delle ultime ore

Enrico Papi ha detto ‘addio’ a Guess my Age – Indovina l’età: ha condotto il game show dal 2017 sino ad oggi, perchè lascia? Il conduttore comincerà una nuova avventura in Mediaset, al timone di Scherzi a Parte. Lascia così il game show ad un altro noto volto televisivo: parliamo di Max Giusti! Il blog di Davide Maggio lancia l’indiscrezione che fa esplodere di gioia i fan. Il conduttore, attore, comico ed imitatore non deluderà affatto le aspettative dei telespettatori di Tv 8. Ricordate Max Giusti ad Affari Tuoi? E’ stato per diversi anni il conduttore del gioco televisivo che andava in onda tra la fascia dell’access prime e quella della prima serata.

Classe ’68, Max Giusti è un vero e proprio artista italiano: è un comico, cabarettista, imitatore, conduttore tv e radiofonico ed attore! Ha partecipato anche ad un famoso reality: parliamo di Pechino Express dove insieme al compagno d’avventura Marco Mazzocchi è arrivato in semifinale.

Max è pronto per una nuova avventura a Guess My Age Indovina l’età!