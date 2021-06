Giulia Salemi è la guest star del video di “In un’ora”, sigla del programma Love Island Italia: guardate cosa accadeva durante le riprese!

Domani, lunedì 7 giugno inizierà finalmente Love Island Italia, il programma trasmesso da Discovery+ che offre a sedici concorrenti, tra ragazzi e ragazze, la possibilità di innamorarsi su un’isola spagnola. Alla conduzione l’amatissima Giulia De Lellis.

Da venerdì 4 giugno invece, come molti sanno, è uscito su Youtube il video ufficiale della canzone “In un’ora”, cantata dal rapper Shade. Tale brano sarà la sigla ufficiale di Love Island Italia e nel video appare come guest star Giulia Salemi! Proprio così, l’ex gieffina attualmente fidanzata con Pierpaolo Pretelli è la protagonista femminile del progetto musicale. Nelle ultime ore, il rapper Shade ha rivelato un retroscena inedito che riguarda le riprese: il cantante ha svelato cosa succedeva con Giulia mentre stavano registrando.

Giulia Salemi, il retroscena sul video di “In un’ora”: salta fuori solo ora

Il video è stato realizzato da Shade in collaborazione con Cristofer Stuppiello e Matteo Grandi. Il regista è Federico Santaiti e l’atmosfera che lo caratterizza è quella tipica di una sitcom anni Cinquanta mescolata con quella delle avventure dei pirati.

Sul suo profilo Instagram, Shade ha risposto ad alcune domande degli utenti: a chi gli ha chiesto di raccontare qualcosa di insolito che riguardasse la Salemi successo durante le riprese del video, il cantante ha svelato cosa accadeva.

“Nella scena in cui dovevo portarla in casa per scappare dalla tribù, ogni volta dicevo cose diverse per farla ridere tipo: ‘Vieni, c’è Pier nudo in casa!, ‘Ciao sono Shade, seguimi!'”