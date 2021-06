“Grey’s Anatomy” è diventata una vera e propria icona della tv: com’è cambiata la splendida protagonista, Ellen Pompeo, dal primo episodio dell’amatissima serie?

Era il lontano 2005 quando Grey’s Anatomy andava in onda per la prima volta e, da oltre quindici anni, l’amatissima serie tv tiene i telespettatori incollati allo schermo. Una produzione fenomenale che è diventata una vera pietra miliare del genere. Protagonista indiscussa la splendida Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey: com’è cambiata dal primissimo episodio della serie? Proprio in questi giorni è giunta la notizia del rinnovo per la diciottesima stagione, segno che il pubblico è sempre più appassionato e fedele al format. Nonostante la perdita di alcuni volti amatissimi, da “Derek” a “Cristina”, passando per “Mark”, “Lexie” , “Callie” e “Arizona”, Grey’s Anatomy resta ancora una serie tv strepitosa. Andiamo a vedere com’era la protagonista alla sua prima apparizione!

Com’era Ellen Pompeo nel primo episodio di “Grey’s Anatomy”

Capelli biondi, occhioni azzurri e un sorriso dolce e malinconico. Tutti ricorderemo così la splendida Meredith Grey che, nel corso degli anni, è rimasta di una bellezza straordinaria. Ci ha conquistati con la sua storia e il suo passato, fatto di abbandono, dolore e desiderio di dimostrare il suo talento. La sua storia d’amore con Derek, epica e indimenticabile, è stata una delle più amate dal pubblico. Ma com’era Ellen Pompeo gli inizi?

Grey’s Anatomy va in onda da oltre 15 anni e abbiamo visto i suoi attori crescere e cambiare sullo schermo. Un esempio perfetto è dato dai bambini, figli sullo schermo di alcuni protagonisti, come Zola, che abbiamo conosciuto poco più che neonata e ora è una bellissima adolescente. Siete curiosi di vedere com’era Meredith nel primissimo episodio della serie? Ecco uno scatto che di certo vi emozionerà: la riconoscete?

Sempre meravigliosa, per Ellen Pompeo il tempo sembra non essere trascorso. Seguitissima anche sui social, oggi è una delle attrici più mate del piccolo schermo!