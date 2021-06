Ha vinto Sanremo Giovani nel 2000: eccola oggi dopo più di 20 anni!

Ha vinto Sanremo Giovani nel 2000: vi ricordate di Jenny B? Eccola oggi dopo più di 20 anni!

I vincitori del Festival di Sanremo li ricordiamo quasi tutti, ammettiamolo! Non è sempre lo stesso, invece, per quanto riguarda i vincitori della categoria “Nuove proposte”. Nel caso della cantante di cui vi stiamo per parlare, però, è impossibile dimenticare la sua voce. Parliamo di Jenny B, che ha vinto Sanremo Giovani nell’edizione del 2000 col brano Semplice Sai. Una canzone meravigliosa, splendidamente interpretata dall’artista, il cui vero nome è Giovanna Bersola. Ma sapete come è diventata la bravissima cantante a distanza di 20 anni? Ecco cosa sappiamo.

Vi ricordate di Jenny B, che ha vinto Sanremo Giovani nel 2000?

Impossibile dimenticare la sua voce. Con la sua Semplice sai ha incantato tutti durante l’edizione del 2000 del Festival di Sanremo. Edizione in cui, non a caso, ha trionfato nella sezione Giovani. Parliamo di Jenny B, la meravigliosa cantante siciliana, il cui vero nome è Giovanna Bersola. Un anno speciale per lei, il 2000, dove sul palco dell’Ariston, oltre al primo posto dei Giovani, vince il premio Mia Martini. Successivamente, parteciperà a Sanremo Big nel 2001, col brano Anche tu, scritto dai Matia Bazar ( arriverà sesta). Nel 2006, invece, la ritroviamo nella terza edizione del talent show Musica Farm: anche qui vincerà il premio della critica.

Negli anni successivi l’abbiamo vista in vari programmi tv, ma come è adesso la cantante? Ecco un video che abbiamo trovato su Instagram:

Eh si, una voce meravigliosa, che si sposa alla perfezione con la musica jazz, un genere al quale l’artista si è avvicinata molto negli ultimi anni. In seguito, uno scatto pubblicato dalla cantante qualche mese fa, a novembre del 2020:

Eh si, un vero e proprio tuffo nel passato, quello che abbiamo fatto oggi. E voi, ricordavate questa bellissima canzone del Festival di Sanremo? Quali sono i brani vincitori che portate nel cuore?