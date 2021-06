Harry e Meghan di nuovo genitori: i Duchi di Sussex hanno dato il benvenuto alla figlia Lilibet Diana, sapete perché hanno scelto questo nome?

Già genitori del piccolo Archie, la famiglia di Harry e Meghan si arricchisce di un nuovo componente: venerdì 4 giugno è nata la loro secondogenita, Lilibet Diana. Il lieto annuncio è stato dato da un portavoce dei Duchi di Sussex: “E’ con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex, annunciano al mondo danno il benvenuto alla loro figlia”.

La piccola è nata al Cottage Hospital di Santa Barbara, in California, pesa più di tre chili e ora si trova già a casa con la madre. Auguri e congratulazioni sono arrivati da ogni parte del mondo e, naturalmente, anche il primo ministro britannico Boris Johnson ha partecipato alla gioia dei coniugi. Lo ha fatto con un tweet: “Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita della loro figlia”.

Il nome scelto per la nuova arrivata non poteva non colpire sin da subito. Tutti hanno notato che Lilibet e Diana sono due nomi omaggio a persone importantissime per Harry.

Lilibet Diana: significato del nome scelto per la figlia di Harry e Meghan

Il portavoce della famiglia ha spiegato che ‘Lili’ (questo il diminutivo) è stato dato alla bimba per omaggiare la nonna di Harry, la regina Elisabetta, soprannominata dai familiari proprio Lilibeth.

Il secondo nome, Diana, è stato scelto ovviamente in onore della compianta principessa del Galles Diana Spencer, madre del Duca.

Sul sito di Archewell, la loro associazione di beneficenza, la coppia reale ha ringraziato tutti per i teneri messaggi di affetto ricevuti: “È oltre la nostra immaginazione e rimaniamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo avvertito dal mondo, grazie per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno costante durante questo periodo molto speciale per la nostra famiglia”.