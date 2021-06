Isola dei Famosi, “Quando è stata la tua prima volta?”: la confessione dell’ex naufraga è arrivata attraverso i social.

È una delle showgirl più amate e seguite del momento. Diventata nota grazie alla partecipazione a La Pupa e il Secchione, Elena Morali ha partecipato anche ad uno dei reality più famosi della nostra tv: l’Isola dei Famosi, nell’edizione del 2018, condotta da Alessia Marcuzzi. Per diversi anni nel cast di Colorado, non è solo in tv che i fan possono ammirare la bellissima soubrette: Elena, infatti, è molto seguita anche sui social, in particolare Instagram. Il suo profilo ufficiale conta ben 1 milione e 200 mila followers, con i quali condivide foto e video delle sue giornate. Ma non solo: l’ex pupa ama anche interagire con i fan attraverso le domande e risposte in direct. E, nelle scorse ore, un utente le ha rivolto una domanda piuttosto “privata”, alla quale Elena ha risposto con schiettezza. Scopriamo di più!

“La mia prima volta…”, la confessione di Elena Morali, ex de La Pupa e il secchione e de L’Isola dei Famosi

Da pupa a naufraga, Elena Morali è uno dei volti più amati della nostra tv. Ma anche dei social, dove i suoi post su Instagram collezionano migliaia di likes e commenti. E proprio su Instagram, qualche ora fa, la showgirl si è divertita a rispondere ad alcune domande dei fan, arrivatele attraverso i messaggi diretti del noto social network. Ebbene, un utente le ha chiesto: “Quando è stata la tua prima volta?”. E la risposta della Morali è stata la seguente:

“Io avevo 17 anni con il mio primo fidanzatino. Però sono proprio contenta di averlo cambiato perché non era quello giusto”, scrive la showgirl, allegando emoticon che ridono. Una confessione sincera, quella della Morali, che dimostra il bel rapporto che ha con i suoi fan. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo canale ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!