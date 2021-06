Laura Chiatti ha pubblicato uno scatto sui social, mentre si trovava in viaggio, ma il marito Marco Bocci le fa notare un particolare ‘imbarazzante’.

I social sono il mezzo principale di notizie, sono fonti di informazioni e spesso a fornircele, proprio per quanto riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo, sono loro, gli stessi vip. La pubblicazione di una foto può far capire molte cose, i dettagli che i follower notano sono incredibili, non sarà mai possibile competere con l’attenzione che un fan di un determinato personaggio pubblico, riporta al suo profilo.

E qui, vogliamo puntare la nostra di attenzione, su una delle attrici più amate e seguite, e dove su instagram, riscontra un seguito di ben oltre il milione di follower: stiamo parlando della bellissima Laura Chiatti. Come vi abbiamo poco prima riportato, ha condiviso una foto particolare, dove non è passato inosservato un commento del marito Marco Bocci: tutti l’hanno notato!

Laura Chiatti si mostra in viaggio in foto: il commento di Marco Bocci è immediato

Come vi abbiamo già detto, Laura Chiatti è sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati ed apprezzati. Molto seguita sui social, dove possiede un profilo instagram di ben oltre un milione di follower, pubblica, qui, immagini bellissime, insieme alla sua meravigliosa famiglia, ma anche scatti inerenti la sua vita professionale.

E proprio nelle ultime ore, ha reso nota una foto particolare, mentre era intenta in un viaggio in macchina, e lei stessa, a corredo dell’immagine ha scritto ‘verso Verona’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)



Ma, i follower sono molto attenti e subito è balzato all’attenzione il commento di Marco Bocci. Il dettaglio è stato notato dall’attore, che ha subito reso noto un particolare: “Ma sbaglio o quella felpa è la mia??“, ha scritto con tanto di risata.

E l’attrice in risposta ha scritto: “Non sbagli”. Ebbene, sembrerebbe che, la felpa indossata dall’attrice sia proprio di suo marito che, non ha potuto non notare il ‘misfatto’. Il commento, ovviamente, è stato molto ironico, e ai fan è molto piaciuto, data l’elevata quantità di mi piace.