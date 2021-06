Intervistata dal Corriere, Levante racconta come conobbe il suo fidanzato: a farli incontrare un caso fortuito che ha reso felice la cantante.

E’ passato poco più di un anno da quando Levante, al secolo Claudia Lagona, fu al centro dei rumors per il rapporto con l’ex fidanzato Diodato, vincitore dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo.

Leggi anche—->>>Levante: “Mi guardi con gli occhi dell’amore”, spunta la dolcissima dichiarazione

La verità però è che la cantante due anni fa ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato il suo attuale fidanzato e insieme a lui è felicissima. Una storia tenuta lontano dai riflettori per molto tempo, fino a quando le loro prime foto ‘rubate’ apparvero sui giornali: “Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola. Quando ho visto lei allontanarsi con il telefonino ho pensato: “Lasciamole il suo momento di gloria con gli amici su WhatsApp”. Non pensavo che avrebbe venduto le foto a un settimanale”, ha rivelato l’artista al Corriere.

L’uomo che la rende ogni giorno così felice si chiama Pietro Palumbo ed è un avvocato siciliano. E’ lei a raccontare al quotidiano come si sono conosciuti.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Levante, “Un colpo di fortuna”: come avvenne il primo incontro col suo fidanzato

Un incontro del tutto casuale quello tra Levante e Pietro, un vero e proprio appuntamento col destino. L’artista racconta che doveva andare a mangiare fuori con una amico: quest’ultimo però si tirò indietro alla fine ricordandosi di dover andare ad una cena di compleanno.

Leggi anche—->>>Levante, splendido gesto per i suoi fan: il video sui social fa commuovere

Fu a quel punto che fece il suo ingresso in scena Pietro: “Mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino… Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano. Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano”.

Parole di una donna innamoratissima senza dubbio: auguri alla splendida coppia!