A pochi giorni dal parto, Meghan Markle è di nuovo al centro dell’attenzione, e questa volta, il motivo riguarda proprio il nome di sua figlia.

In questi ultimi tempi, Meghan Markle sembra essere sotto la luce dei riflettori, e l’attenzione non sembra arrestarsi. La duchessa di Sussex, insieme a suo marito, il principe Harry, diverse settimane fa, si sono ritrovati protagonisti di numerosi rumors, in seguito ad un’intervista lasciata ad Oprah che, sappiamo, ha provocato non poco clamore.

Sono stati diversi i motivi che hanno lasciato tutti senza parole, e dalle dichiarazioni sostenute dalla coppia, sembrerebbe che, insieme alla famiglia Reale, non ci sia stato un clima di serenità e pace, e molte sono state le situazioni di turbamento e malessere. Sappiamo che, presto, anzi prestissimo, dato che, si parla di giorni, Meghan darà alla luce la sua bambina, e ovviamente, sono molte le voci di quale possa essere il nome scelto. A tal proposito, sono spuntati diversi nomi nelle ultime ore: ecco quale potrebbe essere.

Meghan Markle, ormai non si parla d’altro: quale potrebbe essere il nome della figlia

In queste ultime settimane, Meghan Markle ed il principe Harry, si sono ritrovati ad affrontare non pochi commenti, arrivati in seguito ad un’intervista ad Oprah che ha lasciato il mondo intero col fiato sospeso, per le forti dichiarazioni riportate. E Soltanto qualche giorno fa, la duchessa di Sussex si è ritrovata nuovamente al centro dell’attenzione per una confessione, ripresa dal suo blog, The Tig, del 2014, in cui l’attrice, parlava dei suoi problemi durante l’adolescenza, un’adolescenza, che come da lei scritto, è stata terribile.

Ma adesso, sembra che Meghan si sia ritrovata di nuovo sotto la luce dei riflettori e il motivo sembrerebbe essere il nome scelto per la bambina in arrivo. Secondo il Mirror, la secondogenita sarebbe in arrivo, e sono tantissime le voci sul possibile nome. Molti, nel Regno Unito, pensano che Harry e Meghan avrebbero deciso di chiamare la bambina Diana, in onore, ovviamente, di Lady D.

Ma c’è anche chi ritiene che il nome possa essere, invece, Philippa, per omaggiare la recente scomparsa del Duca di Edimburgo. Al momento non si hanno certezze e bisognerà attendere.