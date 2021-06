Come sta Michele Merlo dopo il suo ricovero per emorragia celebrale, parla il papà: “Le prossime ore saranno decisive”, cosa sta accadendo.

Come sta Michele Merlo? Poco più di ventiquattro ore fa, si è diffusa la notizia del suo ricovero in ospedale in seguito ad un’emorragia celebrale. Ebbene: a distanza di tempo, quindi, quali sono le sue attuali condizioni di salute? A rompere il silenzio, è stato il papà dell’ex cantante di Amici. Nel corso della puntata del TG Bassano di ieri sera, Sabato 5 Giugno, è stato ampiamente raccontato cos’è successo al giovanissimo talento. Ed è stato chiaramente detto come sta adesso Michele.

Leggi anche –> Amici, Michele Merlo ricoverato: arrivano tanti messaggi di affetto, è successo subito dopo la drammatica notizia

È da quando si è diffusa la notizia del suo ricovero in ospedale che non non si fa altro che parlare di lui: Michele Merlo. Colto da un malore mentre si trovava a casa della fidanzata Mercoledì scorso, l’ex cantante di Amici è stato prontamente trasportato in ospedale. Dove tuttora risiede, da quanto si apprende, in coma farmacologico. Quali sono, però, le sue attuali condizioni di salute? Scopriamo le parole del suo papà riportate dal TG Bassano di Sabato 5 Giugno!

segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Come sta Michele Merlo? Il papà aggiorna sulle sue condizioni di salute

È proprio nel corso della puntata serale di Sabato 5 Giugno del TG Bassano che sono state riportate le parole del papà di Michele Merlo, ex cantante di Amici, sulle sue condizioni di salute. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il giovanissimo talento, dopo il ricovero in ospedale, è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. E che tuttora è in coma farmacologico.

Leggi anche –> Amici, quando Michele Merlo fermò per un attimo il respiro ad Emma Marrone

“Le speranze di ripresa sono davvero ridotte a un lumicino”, ha fatto sapere il papà di Michele Merlo al TG Bassano di Sabato 5 Giugno. Una notizia davvero spiacevole, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, ci fanno chiaramente comprendere le attuali condizioni di salute del giovanissimo talento di Amici. “Le prossime ore saranno decisive”, si è concluso proprio così il servizio del telegiornale.

Così come tanti di voi, anche noi ci stringiamo al dolore della famiglia di Michele Merlo. E speriamo che tutto si possa risolvere al più presto!