E’ morto Daniele Durante, tragica notizia: combatteva con la sua malattia

E' morto Daniele Durante, purtroppo, la malattia non gli ha lasciato scampo: la notizia della sua scomparsa è giunta nelle ultime ore, a darla la Fondazione di cui era direttore.

Purtroppo, una notizia terribile giunta nelle ultime ore, Daniele Durante è morto all’età di 66 anni. La sua scomparsa è stata annunciata dalla Fondazione Notte della Taranta, di cui era lui il direttore: “L’uomo che ha trasformato il folklore salentino in genere riconosciuto, e apprezzato in ogni parte del mondo”.

Ha perso la vita nella sua casa di Lecce, dopo aver combattuto con la sua malattia. La Fondazione ha comunicato che Durante ha affrontato con coraggio la malattia, mostrando sempre grande riservatezza, e riportando un meritatissimo elogio per l’uomo. Si è spento a 66 anni un artista di grande talento, apprezzato pe le sue abili doti.

Come vi abbiamo poco prima riportato, il grande artista Daniele Durante è morto a causa della malattia; ha combattuto contro il tumore, con grande coraggio e sempre un certo riserbo, ha comunicato la Fondazione La notte della Taranta, di cui era direttore.

A dare la notizia della sua scomparsa, la stessa Fondazione, che ha scritto per Durante, un meritatissimo elogio: “L’uomo che ha trasformato il folklore salentino in un genere riconosciuto… ha costruito un percorso leggendario per la cultura salentina fin dal 1975, quando di ritorno da Londra, insieme alla scrittrice Rina Durante, fondò il Canzoniere grecanico Salentino… “.

Daniele Durante era considerato il genio della Pizzica, e questo, lo sarà per sempre, ritenuto tra i maggiori esperti di musica popolare del Salento; ha collaborato anche con grandi artisti, collaborando, in particolare, agli album di Enzo Avitabile e Clementino. Purtroppo, l’artista si è spento a 66 anni, dopo aver combattuto contro il cancro. La notizia della sua scomparsa è giunta nelle ultime ore, e ha lasciato tutti amareggiati. Il suo ricordo, insieme al suo genio, resterà in eterno presente.