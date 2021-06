È nata la figlia di Harry e Meghan: il suo nome è un dolcissimo omaggio

È nata la figlia di Harry e Meghan, secondogenita della coppia: il suo nome è un dolcissimo omaggio.

È nata la figlia del principe Harry e di Meghan Markle! La piccola, secondogenita del Duca e della Duchessa di Sussex, si chiama Lilibet Diana. Un nome dal significato dolcissimo: si tratta di un omaggio alla nonna, la regina Elisabetta, e a Lady Diana, mamma di Harry. La piccola è nata venerdì 4 giugno, alle 11 e 40 del mattino e a dare l’annuncio sarebbero stati proprio Harry e Meghan, secondo quanto riportano alcuni media americani. Lilibet Diana è la seconda figlia della coppia, già genitori del piccolo Archie, che oggi ha due anni.

È nata la figlia di Harry e Meghan: si chiama Lilibet Diana

Lilibet era il nome con cui il principe Filippo si rivolgeva alla sua amata Elisabetta. Ed, oggi, è Il primo nome della figlia di Harry e Meghan. La secondogenita del duca e la duchessa di Sussex è venuta alla luce il 4 giugno al Santa Barbara Cottage Hospital, in California.

“È con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, annunciano al mondo e danno il benvenuto alla loro figlia”, sono le parole di un portavoce della coppia. Già genitori del piccolo Archie, di due anni, Harry e Meghan annunciano la nascita di Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Un nome dal doppio significato speciale: un omaggio alla nonna, la regina Elisabetta, e alla mamma di Harry, Diana Spencer.

“È oltre la nostra immaginazione e rimaniamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo avvertito dal mondo, grazie per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno costante durante questo periodo molto speciale per la nostra famiglia”, queste le parole di Harry e Meghan Markle, apparse sul sito di Archewell, la loro associazione benefica.

Il segretario stampa fa sapere che sia la mamma che la bambina stanno bene, aggiungendo che “il duca e la duchessa vi ringraziano per i vostri calorosi auguri e le vostre preghiere, mentre si godono questo momento speciale in famiglia”. Tanti auguri di cuore ad Harry e Meghan e benvenuta al mondo Lilibet Diana!