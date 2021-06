Sanremo 2022, ci sarà Serena Rossi alla conduzione della prossime edizione del Festival della Canzone Italiana?

Il Festival di Sanremo 2021 ci ha regalato tantissime emozioni e, soprattutto, tanta buona musica. Con il brano vincitore alla kermesse, Zitti e Buoni, i Maneskin hanno trionfato anche all’Eurovision Song Contest: un traguardo che mancava in Italia da ben 31 anni ( nel 1990 vinse Toto Cutugno). Ma anche se mancano molti messi alla prossima edizione, c’è chi è già partito col toto-nome per quanto riguarda i conduttori. A quanto pare, Amadeus avrebbe deciso di prendersi una pausa, ma non è detto che l’amatissimo conduttore non cambi idea e proceda con il “tris”. Si parla tanto, però, anche delle figure femminili che potrebbero calcare il palco dell’Ariston. Tra i volti più amati della Rai, al momento, c’è senza dubbio lei, Serena Rossi. Dopo il successo di Canzone Segreta, la napoletana si prepara per la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, di cui sarà madrina a Settembre 2021. E se nel 2022 fosse anche il suo turno per Sanremo? Abbiamo chiesto ai nostri lettori cosa ne pensano: ecco cosa è emerso!

Sanremo 2022, Serena Rossi come presentatrice della prossima edizione del Festival?

Serena Rossi alla conduzione di Sanremo 2022? La capacità di condurre, oltre che lo straordinario talento nel canto e nella recitazione, farebbero della napoletana una figura perfetta per il Festival. Ma cosa ne pensa il pubblico? L’abbiamo chiesto ai lettori di Sologossip.it, su Facebook e su Instagram, e le risposte sono state tante! Date un’occhiata:

Per la maggior parte, sarebbe bellissimo vedere Serena come conduttrice sul prestigioso palco dell’Ariston. Ecco alcuni commenti apparsi sul sondaggio che abbiamo proposto sulla nostra pagina Facebook:

C’è anche chi, però, ha risposto con un secco “no”, preferendo la Rossi in altre vesti. Nel frattempo, potete continuare a votare nelle nostre pagine social. Non ci resta che attendere le prossime notizie per scoprire chi saranno i prossimo conduttori del Festival. E a voi, chi piacerebbe vedere a Sanremo 2022?