Wanda Nara bollente in Africa: l’argentina ha regalato ai suoi follower un magnifico scatto Avete notato il dettaglio? Resterete di stucco!

Mauro Icardi e Wanda Nara sono in Africa a godersi meravigliose e selvagge vacanze. Il calciatore e sua moglie agente, noto personaggio televisivo italiano, stanno documentando, come sempre, tutto sui loro canali social. Incantevoli paesaggi fanno brillare gli occhi dei milioni di fan che seguono l’argentina: i look scelti dalla coppia sono perfettamente adatti alla savana. La Nara però non ha dimenticato qualche ‘pezzo’ di lusso: non tutti hanno notato questo particolare.

Wanda Nara, avete notato il ‘dettaglio’ in questa foto? Resterete di stucco

Wanda Nara in Tanzania si gode il relax con suo marito, Mauro Icardi. La moglie agente del calciatore nelle ultime ore si è messa in posa ed ha scattato un selfie che ha fatto girare la testa a milioni di utenti social che la seguono. Alcuni hanno notato quel particolare: quale?

In Africa la coppia ha scelto sempre look da safari ma la Nara non ha dimenticato di portare con sé qualche ‘pezzo’ di lusso. Indossa in questa foto un cappello Gucci in tela con inserti in pelle marrone a contrasto. Il cappello modello cloche costa intorno ai 400 euro! Ecco il post:

Mauro Icardi e Wanda Nara si stanno rilassando nella savana in una villa dotata di tutti i comfort: da poco la coppia, tra le più chiacchierate nel mondo del gossip e del calcio, ha festeggiato 7 anni d’amore. Con un post, lo scorso 27 maggio Wanda Nara mostrava alcune foto del matrimonio con una dedica da sogno per suo marito: “7 anni dell’unione più bella e della firma più importante. Ti amo ogni giorno di più”.