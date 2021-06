Amici, l’ex ballerina sta per diventare nonna a soli 44 anni! Il dolce annuncio sui social.

È stata uno dei volti più amati di Amici di Maria De Filippi per ben dieci anni. Parliamo di lei, Maria Zaffino, una delle prima ballerine professioniste del talent show di Canale 5. Inizialmente nel cast di Buona Domenica, la bellissima ballerina bionda con gli occhi chiari è entrata nel cuore dei fan di Amici, che puntata dopo puntata l’hanno vista esibirsi per mostrare le coreografie agli allievi. Ebbene, per Maria, che negli ultimi anni si è allontanata dal mondo dello spettacolo, è arrivata una meravigliosa notizia: la ballerina sta per diventare nonna, a quasi 44 anni! Scopriamo i dettagli.

Amici, l’ex ballerina professionista Maria Zaffino sta per diventare nonna a soli 44 anni: la figlia ventenne è incinta

“Nonna ti aspetta a braccia aperte!”. E sarà una nonna super giovane! Attraverso il suo canale di Instagram, l’ex ballerina professionista di Amici Maria Zaffino annuncia che una delle sue due figlie, Chiara, è incinta! Precisamente, la gravidanza è alla 37 esima settimana. Una gioia immensa per l’ex ballerina professionista del talent show, che compirà 44 anni il prossimo settembre. Ecco lo scatto apparso qualche ore fa nelle stories della Zaffino:

Il cuoricino azzurro allegato alla foto fa pensare che il bebé in arrivo sia un maschietto. Noi non possiamo che mandare a Maria Zaffino e a tutta la sua famiglia i nostri migliori auguri di cuore per questa meravigliosa notizia!

Maria Zaffino, dieci anni ad Amici

Sul suo profilo Instagram, Maria Zaffino ricorda spesso i momenti passati ad Amici. Un’esperienza unica per la ballerina, che non perde occasione per ricordare con emozione i dieci anni trascorsi nella trasmissione di Canale 5:

“Quanto amavo questo ruolo, avervi visto crescere dandovi tanta sicurezza, mi ha reso un’artista davvero fiera e felice di ciò che sono riuscita a trasmettevi…10 edizioni nel mio cuore…tutti voi avete mi avete regalato gioie…nel cuore sempre…grazie al mio amato pubblico”, ha scritto nella didascalia di un video condiviso qualche mese fa.