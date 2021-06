La sua collezione di borse Hermes fa girare la testa a tutte le donne: sapete quanto valgono le borse che indossa Chiara Ferragni?

E’ una delle influencer più conosciute al mondo: Chiara Ferragni, classe ’87, ha creato il suo impero nel 2009. The Blond Salad è il nome del suo blog che con gli anni è diventato noto: Chiara ha inoltre una sua linea di abbigliamento, Chiara Ferragni è il nome del brand ed i suoi capi hanno un successo enorme. E’ una donna che vive nel mondo della moda e dunque, chi se non lei, ha un armadio che tutte le donne invidiano! Nella sua cabina tutto è griffato: ha una collezione di borse nel suo armadio di un valore inimmaginabile. Siete curiosi?

Chiara Ferragni, la collezione di borse Hermes è da capogiro: conoscete il valore?

Chiara Ferragni, come tutte già sapranno, vanta un armadio ricco di grandi firme, di pezzi unici: è il più invidiato di tutte le donne! L’influencer spesso ha mostrato le sue collezioni di borse, di scarpe, di accessori…ma agli occhi di molti sono balzate agli occhi alcune borse limited edition, davvero pazzesche.

Chiara Ferragni nei suoi post su Instagram mostra i look scelti: non può mancare ovviamente la borsa, che completa l’outfit. Ecco, in molti hanno notato che spesso tra le mani la Ferragni ha borse Hermes incredibili! Questa una delle foto più recenti:

Conoscete il valore di questa borsa? La Birkin total black costa intorno ai 44 mila euro. Ne ha indossata, ultimamente, anche una color arancione: il prezzo aggira intorno ai 25 mila euro. Qui la troviamo azzurra:

Questa in azzurro dovrebbe costare intorno ai 22 mila euro. La Ferragni ha le borse Hermes di tutti i colori? La risposta è molto probabilmente sì: ed allora, la sua collezione quanto potrebbe valere? Parliamo di davvero tanti soldi..