Don Matteo sta per tornare in tv con la tredicesima edizione: il parroco dall’innato talento per le indagini sta per tornare ma regalerà sorprese ai suoi fan. Arrivano anticipazioni per quel che riguardano i prossimi episodi! Sarà giunta ormai voce a tutti che Terence Hill presto abbandonerà il suo ruolo in Don Matteo: la novità assoluta riguarda Raoul Bova. L’attore entrerà a far parte della serie tv: prenderà lui il posto di Terence Hill? Non si hanno informazioni dettagliate ma solo ora scopriamo perchè il celebre attore di Don Matteo lascerà la fiction. A parlare è il figlio.

Don Matteo, cosa si nasconde dietro l’abbandono di Terence Hill? Spunta il retroscena

La notizia dell’addio di Terence Hill dalla fiction Don Matteo ha scosso tutti i fan che da anni seguono la serie. Dopo oltre 20 anni, l’attore abbandonerà il set. Ma per quale motivo? A rompere il silenzio ed a svelare i dettagli è il figlio dell’attore, Jess Hill. Quest’ultimo ha rivelato ai microfoni di Di Più i reali motivi dietro l’abbandono del padre alla storica fiction di Rai Uno. “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative” sono le parole di Jess Hill al settimanale.

Stando a quanto ha svelato il figlio di Terence Hill, l’attore non abbandonerà definitivamente la recitazione bensì solo la serie tv che lo tiene lontano da casa per molto tempo.