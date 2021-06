Emma Marrone è distrutta dopo la morte di Michele Merlo, ex allievo di Amici. Le parole scritte sui social sono strazianti: ecco il post.

Una terribile notizia ha dato malumore a tutti questa mattina di lunedì 7 giugno. Michele Merlo, noto a tutti con il nome d’arte Mike Bird, è passato a miglior vita nelle ultime ore dopo aver lottato in Ospedale contro una Leucemia fulminante. E’ stato colpito nella notte tra giovedì e venerdì da un’emorragia cerebrale: ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna, non ce l’ha fatta. E’ stato sottoposto ad un intervento molto delicato ma i medici nulla hanno potuto per salvarlo. Oltre il dolore resta la rabbia: prima del ricovero d’urgenza, ha raccontato la famiglia, il cantante era andato in ospedale perchè aveva dei sintomi. Fu mandato a casa con una ‘banale forma virale’. Il dolore è troppo forte anche per Emma Marrone che ha vissuto l’esperienza ad Amici con il giovane: ecco le parole della cantante salentina sui social dopo aver appreso la notizia.

