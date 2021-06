E’ stata una delle vallette più belle dell’intera storia del Festival di Sanremo: era il 1996, guardate com’è diventata oggi!

Bionda, un viso angelico e un corpo da favola: Valeria Mazza è rimasta nei ricordi del pubblico italiano nonostante non appaia da molto tempo sui nostri schermi. Argentina nata a Rosario il 17 febbraio 1972, questa super modella fu fortemente voluta da Pippo Baudo sul palco dell’Ariston per condurre insieme a lui il Festival di Sanremo nel 1996. Con lei anche una giovane Sabrina Ferilli.

Valeria iniziò la sua carriera nella moda a soli 14 anni e nel ’96 posò per la copertina Sports Illustrated con Tyra Banks che la rese famosa. Nel nostro Paese ebbe molto successo arrivando a condurre programmi di successo come Domenica In accanto a Giancarlo Magalli e Tullio Solenghi, e Scommettiamo che…? con Fabrizio Frizzi. Insomma, tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, Valeria fu davvero una star in Italia, ma che fine ha fatto? Com’è diventata oggi a 49 anni?

Valeria Mazza dal Festival di Sanremo 1996 ad oggi

Realizzata dal punto di vista personale con una famiglia stupenda, Valeria è oggi un imprenditrice di successo. Dal 1998 è moglie dell’imprenditore Alejandro Gravier: i due hanno avuto i cui ha avuto quattro figli, Balthazar Gravier nato nel 1999, Tiziano Gravier nato nel 2002, Benicio Gravier nato nel 2005 e Taína Gravier nata nel 2008.

Nonostante Valeria Mazza si dedichi principalmente al suo ruolo di mamma, non di rado lavora insieme al marito. In collaborazione con lui ha fondato la ‘Vamagra’, una compagnia di consulenza manageriale. E’ anche ambasciatrice Unicef e in Argentina è molto conosciuta.

Come mostra questa foto tratta dal suo profilo Instagram, Valeria è ancora splendida come tanti anni fa: neanche una ruga e un fisico statuario, complimenti!