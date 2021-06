Ilary Blasi ruba la scena a tutti: per la finale de l’Isola dei Famosi la conduttrice ha scelto un look indimenticabile con orecchini super vistosi. Vi sveliamo tutti i dettagli!

Incantevole come sempre, Ilary Blasi questa sera ha scelto un altro look pazzesco per l’ultima puntata de l’Isola dei Famosi. La conduttrice del reality ha regalato, in ogni serata, abiti indimenticabili, che hanno lasciato il segno. Ha sempre rubato la scena lady Totti che in questa edizione non ha affatto deluso le aspettative del pubblico del reality. E’ tornata alla conduzione di un programma Mediaset e con la sua spontaneità, la sua bellezza e la sua ironia ha conquistato ancora una volta tutti! Ilary stasera ha scelto un abito che non è passato affatto inosservato: conoscete i dettagli?

Isola dei Famosi, Ilary Blasi ruba la scena: abito lungo ed orecchini vistosi, conoscete i dettagli?

Ilary Blasi questa sera di lunedì 7 giugno è in diretta su Canale 5 per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Il lungo percorso dei naufraghi sull’isola è giunto ormai al termine: tra poche ore scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione!

Intanto, in studio nessuno è riuscito a non ammirare la bellezza di Ilary Blasi. L’incantevole conduttrice televisiva per l’ultimissima ha scelto un nuovo abito che lascia, senza dubbio, il segno. E’ firmato Nervi Milano, un brand che Ilary ha già indossato precedentemente.

Gli orecchini di Ilary Blasi a pochi minuti dall’inizio della puntata sono già piuttosto chiacchierati dai fan del reality, su Twitter. Il marchio dei gioielli indossati dalla conduttrice è Bozart Bijoux e ricordano una lisca di pesce. Ilary ha scelto di tenere i capelli legati proprio per metterli bene in mostra! Le scarpe, come sempre, sono Le Silla. Che dire? Anche stasera la Blasi è davvero incantevole.