L’Isola dei Famosi 2021 sta per giungere al termine, ma sapete quali sono stati i 5 momenti imperdibili di questa edizione?

Dopo ben ventidue puntate e poco meno di tre mesi dal suo inizio, L’Isola dei Famosi 2021 sta per giungere al termine. Proprio questa sera di Lunedì 7 Giugno, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. E, finalmente, verrà nominato il vincitore tra Valentina Persia, Awed, Beatrice Marchetti, Andrea Cerioli ed Ignazio Moser e Matteo Diamante. In attesa, però, di scoprire il nome del fortunato che riuscirà ad “accaparrarsi” il montepremi finale, siete curiosi di rivivere le emozioni che Ilary Blasi e company ci hanno regalato per tutto questa quindicesima edizione?

Il viaggio de L’Isola dei Famosi, c’è da ammetterlo, è stato molto lungo ed intenso, ma che, allo stesso tempo, ci ha regalato dei momenti davvero imperdibili. Noi di Sologossip abbiamo fatto una selezione tra questi. E ne abbiamo scelti cinque che è praticamente impossibile non ricordarli, ma soprattutto dimenticarli. Siete pronti? Allacciate le cinture!

L’Isola dei Famosi 2021, impossibile dimenticare questi 5 momenti imperdibili

A partire dalla gaffe, e vi assicuriamo ne sono state davvero tantissime, di Ilary Blasi fino a tutte le imitazioni di Valentina Persia, questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha regalato dei momenti davvero imperdibili. Volete riviverli anche voi in attesa della grande finale? Ci pensiamo immediatamente!

Era esattamente il 15 Marzo scorso quando, dopo due anni di totale assenza dai palinsesti Mediaset, L’Isola dei Famosi ritornava su Canale 5 in prima serata. Ed Ilary Blasi, per presentare i naufraghi e il loro ingresso nella Palapa, esordiva così:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Avete sentito proprio bene, si! “Questa sera, per la prima volta, vi faccio entrare dentro la patata”, ha detto Ilary Blasi, suscitando l’immediata reazione di tutti i presenti in studio. Una gaffe bella e buona, si! E che, d’altra parte, ha sottolineato il suo essere spontanea, genuina e semplice. Per noi, è lei la vincitrice indiscussa di questa Isola!

2. Ignazio Moser = Il salvatore della patria o, per meglio dire, dei naufraghi!

Sembrerebbe che non sia mai capitato nelle edizioni precedenti: Ignazio Moser si è completamente fatto radere i capelli e la barba in cambio di cibo in diretta televisiva! Cosa non si farebbe per un bel piatto di spaghetti al sugo? Ebbene: il bel fidanzato di Cecilia l’ha fatto! E, dopo ben quattro anni, ha deciso di tagliarsi completamente i capelli. Cara Rodriguez, adesso capiamo perché sei innamorata pazza di lui!

3. Ilary Blasi bacia Jeda: scintille in studio!

Dopo l’invito all’aperitivo, Ilary Blasi ha baciato un Jeda in diretta. Separati da un vetro, la conduttrice ha concesso un bacio al fidanzato di Vera Gemma!

4. Valentina Persia: regina indiscussa dell’isola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

È stata una guerriera, un’avventuriera e, soprattutto, una naufraga a tutti gli effetti. Dinanzi al pericolo e alle prove, Valentina Persia non si è mai tirata indietro. Ma vogliamo parlare del suo umorismo? Con le sue imitazioni, la comica ed attrice romana ha fatto ridere tutti. A partire da quella di Fariba Tehrani fino a quella di Isolde Kostner, Andrea Cerioli e Massimiliano Rosolino, la Persia si è dimostrata una perfetta ed abile imitatrice.

5. La reazione di Awed allo specchio: resterà nella storia!

Mai come questa edizione de L’isola dei Famosi, i naufraghi sono dimagriti tantissimi. Tutti, appena vista la loro immagine allo specchio, hanno spesso belle parole. Valentina Persia, ad esempio, ha detto: “Ammazza, che f**a”. L’unico che, però, non era dello stesso parere è stato lui: Awed. Ricordiamo un po’ la sua reazione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Insomma, una reazione davvero indimenticabile, c’è da ammetterlo!

Questi cinque momenti raccontati, ovviamente, ne sono soltanto alcuni. Come dicevamo, questa edizione de L’Isola dei Famosi è stata davvero sorprendente. Ed indimenticabile. Adesso, però, non ci resta altro che fare una sola cosa: che vinca il migliore!