Isola dei Famosi, Andrea Cerioli sconvolto: “Non è vero!”, cosa è successo in diretta durante la finale del reality.

Ci siamo! Questa sera, 7 giugno 2020, è in onda l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 15. Una puntata scoppiettante, al termine della quale scopriremo finalmente chi vincerà questa edizione. Prima di saperlo, però, per i naufraghi tantissime sorprese. In particolare per Ignazio Moser ed Andrea Cerioli, ai quali sono state mostrate delle immagini davvero inaspettate. A tal punto che Andrea non crede ai suoi occhi… volete sapete cosa è successo in diretta? Vi spieghiamo tutto!

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli sconvolto: la sua fidanzata Arianna è in Honduras!

Anche nell’ultima puntata de L’Isola dei famosi non possono mancare le prove di resistenza! Ma, questa sera, abbiamo assistito ad un duello davvero particolare: si , perché a sfidarsi nella ormai famosa gara del girarrosto sono state Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione! Le fidanzate rispettivamente di Ignazio Moser e Andrea Cerioli sono sbarcate in Honduras! Ma qualcuno non riusciva proprio a crederci! Si tratta di Andrea, che non appena ha visto le due ragazze sul girarrosto si è chiesto se fossero davvero lì: “No dai, non è vero!”, continuava a ripetere il naufrago. “Ma che credete che sia un fotomontaggio?”, chiede Ilary, svelando che si tratta proprio della verità.

Un Andrea Cerioli letteralmente sconvolto nel vedere la sua dolce metà a pochi passi da lui. Inizialmente, però, avendo Arianna perso la sfida, il naufrago crede di non poterla salutare ma che il premio vada soltanto ad Ignazio, che ha riabbracciato Cecilia. Ilary, però, ha spiegato che si tratta di uno scherzo e che, successivamente, anche Andrea potrà abbracciare la sua Arianna!

Insomma, una serata ricca di sorprese incredibili per i naufraghi finalisti! E voi, state seguendo la diretta? Chi pensate che vincerà questa 15 esima edizione tra Ignazio, Andrea, Awed, Beatrice e Valentina? La sfida è super accesa!