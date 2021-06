Isola dei Famosi, a quanto ammonta il montepremi finale per il vincitore di questa quindicesima edizione? Cifra e numeri da capogiro!

Dopo ben ventidue puntate, il cammino de L’Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Tra pochissime ore, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. E, finalmente, scopriremo il nome di colui o colei che trionferà a fine di questa quindicesima edizione. I finalisti, lo sappiamo benissimo, sono sei. Attualmente, al “ballottaggio” finale ci sono Matteo Diamante e Awed. Soltanto uno di loro, quindi, disputerà la vera e propria finalissima. In attesa, però, di scoprire chi avrà la meglio da questo “duello” al televoto e chi sarà il vincitore di questa edizione dell’adventure reality, volete sapere a quanto ammonta il montepremi finale?

Come ogni gioco, gara e reality che si rispetti, anche il vincitore de L’Isola dei Famosi riceverà in cambio un compenso in denaro. Ecco, a quanto ammonta, però, con precisione? Volete proprio saperlo? Vi diciamo noi ogni cosa: anche se, vi anticipiamo, i numeri sono davvero da urlo!

A quanto ammonta il montepremi de L’Isola dei Famosi?

Così come accaduto con Tommaso Zorzi una volta proclamato vincitore della quinta edizione del GF Vip, anche il trionfatore o la trionfatrice de L’Isola dei Famosi si “accaparrerà” un montepremi finale. Ecco, a questo punto però ci chiediamo: a quanto ammonta esattamente? Qual è il premio, quindi, che il vincitore dell’adventure reality riuscirà a guadagnare?

Stando a quanto si appende dal web, sembrerebbe che il montepremi finale de L’Isola dei Famosi sia circa di 100 mila euro. Quindi, sarà proprio questa la cifra che il vincitore o la vincitrice del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi vincerà subito dopo la sua proclamazione. Delle cifre, insomma, piuttosto considerevoli.

Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui! Da quanto si legge su Libero Quotidiano, sembrerebbe che, una volta vinto il montepremi finale, il vincitore dovrà devolvere la sua metà in beneficenza! Sarà davvero così? Non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che, qualora fosse così, in ogni caso il trionfatore si accaparrerebbe ben 50 mila euro. E la cifra, comunque, non è affatto male.

Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2021?