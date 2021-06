Belen Rodriguez ha scritto un messaggio a sorpresa per Ignazio Moser, finalista dell’Isola dei Famosi. Ecco le parole della showgirl argentina!

Questa sera di lunedì 7 giugno 2021 è in corso la finale dell’Isola dei Famosi. L’incantevole conduttrice Ilary Blasi ed i suoi compagni in studio, opinionisti del programma, sono in diretta in questa ultimissima puntata, come di consueto su Canale 5. In studio sono presenti anche tutti gli altri ex naufraghi, eliminati dal televoto nel corso dell’edizione giunta ormai al termine. In attesa di scoprire chi vincerà questa edizione, gli occhi del pubblico del reality sono finiti su un messaggio a sorpresa appena arrivato. Si tratta di una dedica per Ignazio Moser che questa volta non arriva da parte della sua dolce metà, Cecilia Rodriguez, bensì dalla cognata, Belen! Guardate cosa ha scritto sui social l’argentina.

Isola dei Famosi, Ignazio Moser in finale: arriva il commento a sorpresa di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, come tanti altri italiani, sta seguendo la finale dell’Isola dei Famosi. Per l’ultima puntata, la showgirl argentina ha deciso di dedicare un pensiero a suo cognato, naufrago del reality. Per Ignazio Moser, Belen su Instagram ha espresso magnifiche parole.

“Sai che sono di poche parole, ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere la tua cognata. Sei stato un grande!” scrive la Rodriguez su Instagram come testo ad una foto di Nacho.

Le parole della sorella di Cecilia sono davvero carine: è chiaro che la famiglia Rodriguez fa il tifo per il Moser, diventato ormai uno di famiglia! Sarà proprio lui a vincere questa edizione del reality? Tra poche ore scopriremo chi ha conquistato il pubblico e tornerà in Italia vincitore!