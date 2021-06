Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati in gran segreto: spunta il video della coppia che sfreccia per la Città della Pieve, sapete a bordo di cosa?

Hanno finalmente coronato il loro grande amore: Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati sabato 5 giugno. Un matrimonio tra pochi intimi e con tanto amore: la coppia nota nel mondo del cinema e del gossip si è giurata amore eterno a Città della Pieve. E’ stata una cerimonia inedita: si legge su Tg Com 24 che gli ospiti hanno aspettato Luca e Cristina a casa. Dopo essersi sposati in Comune con solo i testimoni presenti, i due attori hanno camminato per le stradine della Città della Pieve in sidecar prima di arrivare nel casolare immerso nella natura. Hanno fatto festa tutto il giorno la coppia di sposi insieme ai loro amici e parenti. Circola un video sul web: ve lo mostriamo subito!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Luca Argentero e la sua Cristina Marino: tutto in gran segreto, sorpresa incredibile Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati in gran segreto in Umbria, a Città della Pieve. Sabato 5 giugno i due attori si sono detti ‘sì’ al Comune ed hanno celebrato il loro grande amore in un casale immerso nella natura. Si sono recati nel luogo a bordo di un sidecar: il loro piccolo viaggio è stato ripreso da alcuni passanti, fan della coppia. Il video: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SoloGossip (@sologossip.it)

Potrebbe interessarti anche Luca Argentero e Cristina Marino, come si sono conosciuti? Un incontro dettato dal ‘destino’