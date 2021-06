Matrimonio a prima vista, la coppia l’ha appena annunciato: grande colpo di scena.

Da qualche mese ha avuto fine la sesta edizione di Matrimonio a prima vista che, possiamo dire, è stata seguitissima. I protagonisti di questa edizione sono stati Santa e Salvatore, Clara e Fabio e Martina con Francesco. Una volta giunti alla scelta, l’unica coppia a prendere la decisione di separarsi è stata quella formata da Santa e Salvatore. Purtroppo, però, c’è stato un vero colpo di scena e dopo un mese dalla scelta, abbiamo appurato che anche Clara e Fabio si sono separati.

A restare insieme Francesco e Martina che, giunti davanti agli esperti, hanno mostrato grande felicità, e la forte intesa che, già all’interno del programma, era visibile. Ma a distanza di diversi mesi, dallo spegnersi delle telecamere, è giunta adesso una notizia annunciata proprio sui loro profili instagram.

Matrimonio a prima vista, Francesco e Martina: l’annuncio è arrivato inaspettatamente

Come vi abbiamo poco fa riportato, Francesco e Martina hanno da qualche ora dato un importante annuncio. Sappiamo, la coppia è nata nel programma Matrimonio a prima vista, dove grazie al supporto degli esperti che li hanno scelti, hanno trascorso un mese insieme, dopo il viaggio di nozze, per cercare di innamorarsi. Alla scelta finale, la coppia di sposini ha deciso di restare insieme, e anche in seguito, dopo un mese lontano dalle telecamere, marito e moglie sono tornati uniti e innamorati.

Ma inaspettatamente, da qualche ora, Francesco e Martina hanno dato un inaspettato annuncio. Nulla di preoccupante sia chiaro, anzi, la coppia ha annunciato la data del matrimonio. Sì, proprio così, perchè, come era noto, i due avevano ribadito il desiderio di risposarsi, con la partecipazione di amici e parenti, e anche degli esperti. La data scelta, come riportato in una storia, è il 18 settembre.

L’annuncio è stato dato in presenza di altre persone, dove Francesco ha annunciato la data, affiancato dalla bella Martina. Entrambi sono apparsi felici e sempre più innamorati e noi non possiamo fare altro che augurare alla coppia grande gioia!