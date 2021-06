Michele Merlo ed Aka7even, soltanto adesso spunta un retroscena incredibile: il cantante l’ha mostrato sui social, cos’è successo.

Una notizia davvero drammatica: Michele Merlo è morto nelle scorse ore. Il giovanissimo talento di Amici, come raccontato anche in diversi nostri articoli, è stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito ad un malore avvertito a casa della sua compagna. Dal quel momento, nulla è stato più come prima. Giunto in ospedale a causa di un’emorragia celebrale, Michele si è sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. E, dopo alcuni giorni in coma farmacologico, è morto. “Le speranza di ripresa sono ridotte ad un lumicino”, aveva fatto sapere il suo papà al TG Bassano.

Appena appresa la notizia della morte di Michele Merlo, sono davvero tantissime le persone che hanno voluto rivolgergli l’ultimo saluto. In primis, Emma Marrone. Che, proprio nel corso della sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, gli ha fatto da coach. Ma non solo. Tra i tanti, pochissime ore fa, è arrivato anche quello di Aka7even. È proprio sul suo canale Instagram che il cantante campano ha mostrato un incredibile retroscena.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Aka7even e Michele Merlo, solo ora è stato mostrato: un’immagina da brividi

Aka7even e Michele Merlo provenivano da due zone diverse d’Italia, avevano partecipato a due edizioni differenti di Amici, eppure li accomunava una cosa: la passione per la musica. Non sappiamo se i due si conoscessero già o altro, fatto sta che, appena appresa la notizia della sua morte, Luca Marzano non ha perso occasione di poter dimostrare tutto il suo dolore.

È proprio attraverso un’Instagram Stories condivisa sulla sua pagina Instagram ufficiale che Aka7even ha rivolto un caro pensiero a Michele Merlo. E, soprattutto, ha mostrato un’immagine davvero da brividi. Che sottolinea, tra l’altro, quanto l’ex cantante di Amici del 2016 apprezzasse l’operato e la musica di Aka7even.

È proprio sulle note di “Mi manchi”, recentissima cantante di Aka7even ad Amici, che Michele Merlo ha scritto: “Quando mi chiedono che canzone avrei voluto scrivere, rispondo questa”. Un retroscena davvero incredibile, insomma. E che sottolinea quanto Michele apprezzasse le canzoni di Aka7even.