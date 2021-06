Dopo il ricovero dei giorni scorsi, Michele Merlo purtroppo è morto: il giovanissimo talento di Amici non ce l’ha fatta, la tragica notizia!

Una notizia davvero spiacevole. E che non vi avremmo mai voluto dare: Michele Merlo è morto! Dopo il ricovero dei giorni scorsi per emorragia celebrale, il giovanissimo ex talento di Amici, purtroppo, non ce l’ha fatta. Soltanto nelle scorse ore, come ci ha fatto sapere TG Bassano, il papà del cantante aveva rotto il silenzio. Ed aveva aggiornato sulle condizioni di salute di suo figlio. Dopo il malore avvertito a casa della sua fidanzata, Michele era stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. Da quel momento, il giovanissimo talento si trovava in coma farmacologico. E, purtroppo, le speranze di ripresa erano davvero minime.

“Le speranze di ripresa sono davvero ridotte a un lumicino”, aveva detto il papà di Michele Merlo al TG Bassano. Pochissimi istanti fa, però, la tragica notizia: il giovanissimo talento di Amici e di X-Factor, purtroppo, non ce l’ha fatta!

Michele Merlo è morto: non ce l’ha fatta dopo l’emorragia celebrale

Pochissime ore fa, il padre di Michele Merlo si era lasciato andare ad un durissimo sfogo. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il giovanissimo talento di Amici non si sentisse affatto bene da diversi giorni. E che, proprio per questo motivo, si sia recato in ospedale. È qui, però, che il buon Merlo è stato rispedito a casa perché, da quanto si apprende, “intasava il Pronto Soccorso per due placche alla gola”. “Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi”, ha continuato a dire il papà di Michele Merlo in questo lunghissimo sfogo. Continuando, poi, a raccontare tutto l’iter che il ragazzo ha compiuto nei giorni prima del malore e conseguente ricovero.

Purtroppo, Michele Merlo non ce l’ha fatta. E, dopo il ricovero per emorragia celebrale, il giovanissimo talento di Amici è morto.

Tutta la redazione di Sologossip si stringe attorno al dolore della famiglia di Michele Merlo!