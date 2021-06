Spunta fuori un video davvero commovente: Michele Merlo circa un anno fa lanciava un appello ai suoi fan, il monologo diventa straziante oggi per i fan di Mike Bird.

Michele Merlo è il giovane 28 enne, ex allievo di Amici, scomparso nelle ultime ore. Mike Bird si faceva chiamare il cantante che a causa di una leucemia fulminante è passato a miglior vita nelle ultime ore. E’ stato vittima di un’emorragia cerebrale: dopo una lunga e delicata operazione, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Il dolore e la rabbia dei genitori è troppo forte: Michele giorni prima aveva lamentato dei sintomi ma i dottori credevano si trattasse di una semplice influenza. Ora che non c’è più, tutti i fan e la famiglia di Merlo sono distrutti. E’ spuntato fuori un video davvero commovente.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Michele Merlo, video: il monologo del cantante è commovente, fan distrutti

E’ spuntato fuori un video di Michele Merlo: il cantante nel dicembre 2020 parlava ai suoi fan. Il monologo recitato dall’ex allievo di Amici è davvero commovente, i fan sono distrutti dopo averlo rivisto.

Leggi anche Michele Merlo, lo strazio di papà Domenico: ‘Guardate tutti il cielo’, il messaggio da brividi

“Quando penso mi vengono in mente tutte le persone che non ho più. Penso a mio nonno, a mia nonna, alla mia zia. Penso anche alle mie ex fidanzate, penso a un mio amico che non c’è più perché ha fatto un incidente in auto. Sono cose naturali credo, penso non ci sia nulla di male nel tuffarsi nel passato per qualche ora. Se avete qualcuno cui volete bene, diteglielo. Non aspettate domani, perché potrebbe essere tardi. E non c’è cosa più brutta del rimpianto di non aver detto qualcosa a qualcuno nel momento giusto” sono le parole di Michele in un video pubblicato su Tik Tok.

Il suo appello a cogliere l’attimo e godersi gli affetti ha fatto commuovere tutti.