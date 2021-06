Era il piccolo Ben Geller nell’amata serie tv Friends, oggi è un attore famosissimo: non immaginereste mai!

Tutti pazzi per Friends! Nonostante siano passati tanti anni, l’amatissima serie tv è rimasta nel cuore dei fan. Che continuano a vedere e rivedere le vicende degli “amici” più famosi della tv. E li hanno rivisti anche insieme nella mitica reunion, dove tutti gli attori si sono incontrati dopo anni, ripercorrendo i momenti più belli della serie tv cult. Ma siete sicuri di conoscere proprio tutto sui protagonisti dell’amato telefilm? In particolare, c’è chi non sa che il piccolo Ben Geller, il figlio di Ross e della sua prima moglie, oggi è un attore famosissimo! Basti pensare che il suo profilo Instagram è seguito da più di 35 milioni di followers! Scopriamo insieme di chi si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Sapete chi è l’attore che ha interpretato il piccolo Ben in Friends? Resterete a bocca aperta!

Gli appassionati di Friends lo ricorderanno come il piccolo Ben, il figlio di Ross Geller e della sua prima moglie Carol: il piccolo vive con la donna e la sua nuova moglie Susan, ma è molto legata al suo papà e, alla zia Monica e al resto della comitiva. Biondo e dalle espressioni simpaticissime, forse non tutti sanno che quel bambino, oggi, è una star famosissima! Di chi si tratta? Di Cole Sprouse, fratello gemello di Dylan Sprouse, diventato famoso per il ruolo di Cody Martin nella serie di Disney Channel Zack e Cody al Grand Hotel. Ma non solo! Dal 2017, l’attore statunitense è entrato nel cast di un’altra famosissima serie televisiva: parliamo di Riverdale, dove veste i panni di Jughead Jones. Eh si, in Friends era solo un bambino, ma adesso è un personaggio amatissimo in tutto il mondo. E seguitissimo! Solo su Instagram, Cole ha quasi 37 mila followers, che lo supportano costantemente.

E voi, eravate a conoscenza di questo curioso retroscena del piccolo attore apparso in Friends?