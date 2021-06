Rai, colpo di scena: il conduttore parte inaspettatamente con un nuovo progetto lavorativo; ecco di cosa si tratta.

Grandi novità in arrivo per il noto conduttore Rai. Si tratta di Pierluigi Diaco, che verso la metà di settembre tornerà in onda su Rai Due con la sua trasmissione Ti sento. In attesa di riapprodare in tv, però, per il presentatore arriva un nuovo progetto lavorativo davvero inaspettato. Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Rai, colpo di scena per noto conduttore Pierluigi Diaco: il suo programma Ti sento sbarca in radio

Pierluigi Diaco e il suo programma Ti sento sbarcano in radio! Proprio così, in attesa di tornare in tv il prossimo settembre, il conduttore porterà la trasmissione su Radio 2, con una versione radiofonica del tutto inedita! Il tema, chiaramente, resterà quello del suono, in tutte le sue sfaccettature. Quando partirà la nuova avventura radiofonica di Diaco con Ti sento? Esattamente dal 28 giugno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 21! Tutto rigorosamente in diretta, su Radio 2.

Si tratterà, però, di una semplice anticipazione estiva: il programma radiofonico partirà, poi, ufficialmente il 13 settembre. In tv, su Rai Due, invece, la trasmissione tornerà in onda il 14 settembre. Nella versione radiofonica, come in tv, Diaco interagirà con un ospite, con cui ripercorrerà un’esperienza “sonora”, dove emozioni e ricordi si risveglieranno attraverso l’ascolto. Un programma che si sposa alla perfezione con la radio.

Pierluigi Diaco, quindi, approda a Radio Due, dove era già stato speaker agli inizi della sua carriera. Lo scorso marzo, invece, ha lasciato Rtl 102.5. Un ritorno alle origini per il conduttore, che torna lì dove ha avuto inizio la sua carriera radiofonica. E c’è una bella notizia! Potrete seguire il programma in diretta su Radio 2, ma non solo: Ti sento sarà in diretta streaming audio su Raiplay Radio, sui canali ufficiali di Rai Radio 2 di Facebook, Instagram, Twitter e Telegram e in video streaming su Raiplay. Insomma, impossibile perdervelo!